「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯縣亞凱迪亞 華人居民在家中被槍殺的案件，終於有了新的進展。當局宣布已確定兇手身分，41歲的中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，正是這起兇殺案的嫌疑人，目前仍在逃。

洛縣 警局兇殺案調查人員指出，犯罪嫌疑人魯澤浩 「持有武器，十分危險，據信已逃往中國。」警方發出不能保釋的逮捕令，正使用所有線索，並尋求公眾幫助，全力抓捕槍案兇手。

這起致命槍擊 案發生在3月11日下午6時26分左右，地點位於亞凱迪亞Woodland Lane 50號街區。當地警局接到一名孩子的報警電話，稱有入侵者闖入家中，父親已被槍殺。警察趕到案發現場時，發現61歲的男主人身體中槍，急救人員迅速對其進行醫療救助，並將受害者送往附近醫院，但最終因傷勢過重宣布死亡。

現場另有兩名受害者，43歲的華裔女主人以及一名13歲的男孩，他們正是死者的妻兒。此前報導均指出，母子兩人沒有遭受傷害，但警局最新公告中表示，男孩頭部、頸部被劃傷，並在現場接受治療，女主人沒有受傷。

兇殺案調查人員獲悉，案發時，犯罪嫌疑人魯澤浩在被害人家中的車道上，挾持母子兩人進入家中，隨後與室內的男主人發生激烈衝突。知情者指出，年幼的孩子當時目睹父親被槍擊中，並在受傷父親的指示下撥打報警電話。

嫌犯魯澤浩開槍打死61歲受害者後逃離現場，下落不明。案發一周後的19日，調查人員宣布兇手身分，並指出，持有武器的危險嫌犯已逃往中國。該案目前仍在積極調查中，為了維護調查的完整性，洛縣警局表示，不會分享更多有關案件的細節內容，也尚未公布受害者具體身分信息。

關於這起槍擊案的犯罪動機，究竟是仇殺還是劫殺，或者另有其他原因？據悉，案發現場沒有財物被搶，調查人員認為這只是一起孤立事件，對公眾沒有威脅。亞市警局局長Roy Nakamura指出，兇殺案是由兩個彼此認識的人發生爭執引起，這起有針對性的暴力案件深刻影響社區所有居民，但他保證亞凱迪亞仍是一個適合安居樂業的地方。

洛縣警局兇殺案組Art Spencer表示，將竭盡全力確保嫌疑人魯澤浩受到法律制裁。此案已提交洛縣地方檢察官辦公室立案審理，對嫌犯魯澤浩提起一項謀殺罪、兩項使用半自動手槍襲擊罪、以及一項有人在場的情況下實施入室盜竊的重罪指控，並已發出帶有引渡請求的不准保釋逮捕令（no bail warrant with an extradition order）。