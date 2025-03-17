像極了自動販賣機裝進大貨櫃 開箱洛杉磯0店員便利超商

無人便利商店VenHub全天候24小時由機器人營業。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，大型零售店恐讓位了！新概念無人便利商店VenHub由機器人獨掌大局，24小時全天候、全自動運作，即將改變傳統零售店模式。

VenHub執行長奧哈內西安（Shahan Ohanessian）表示，「沒有員工，24小時營業，為消費者提供可靠的購物體驗，這是史無前例的創舉。」該店整個購物過程完全自動化，「無人零售店將在未來十年成為零售產業主導」他補充道。

KTLA 5電視台走訪位於北好萊塢（North Hollywood）繁忙街道上的首批VenHub門市，店內看起來像是將自動販賣機放入一個貨櫃箱內，明亮的燈光下，商品陳列於櫥窗中讓顧客瀏覽。

要在該店購物，首先需下載VenHub應用程式並登入。目前還無法以訪客身分登入，或使用谷歌（Google ）或蘋果（Apple ）第三方登入，然據悉這些功能即將推出。接著便可瀏覽想選購的商品，隨著大數據系統分析消費者購買歷史，其提供的人工智慧（AI）將替消費者推薦商品，商品價格非常合理（至少目前來說是這樣）。最後，只需幾下點擊便完成結帳，支援Apple Pay和Google Pay。

完成採買後，便可開始觀賞機器人工作。它們迅速啟動取商品，將其放置於收貨區內，還會根據商品需求，從夾具切換到吸盤，冷藏門也會自動打開。當商品放置於收貨區後，消費者會收到通知，告知訂單準備好，掃描QR code後會打開一扇門，即可取回商品。消費者記得自備購物袋，因店內並未提供。

開設一家VenHub門店的成本約25萬美元。「若完全融資開設這家零售店，租用四個停車位（也就是營運所需空間），營運成本仍不到一名員工月薪的一半，但卻能全天候24小時營業」奧哈內西安說。目前該公司已收到超過800個自動販賣店預訂，計畫在南加州 、拉斯維加斯和美國東岸設立據點。