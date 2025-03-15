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洛杉磯大火推高房租 兩倍於去年同期漲幅

編譯胡立宗／即時報導
洛杉磯地區的租金漲幅，只有西柯汶那下跌。（Apartment List網站）
洛杉磯地區的租金漲幅，只有西柯汶那下跌。（Apartment List網站）

洛杉磯的房租在過去幾年多半持平，但2025年初的大火改變了生態，前兩個月合計漲了0.7%，兩倍於去年同期漲幅，鄰近火場的區域，如寶馬山火災附近的聖塔蒙尼卡（Santa Monica）兩個月內租金就漲了3%，兩房月租要2867美元。

伊頓山火附近區域也在漲，格蘭代爾（Glendale）的兩房租金漲了2.1%、現為2462美元，巴沙迪那（Pasadena）同房型漲2%、2731美元，布班克（Burbank）漲1.9%、2448美元。

租屋網站「Apartment List」的統計發現，今年頭兩個月的月租，大洛杉磯平均漲了0.7%，不但兩倍於去年同期，還高於全美平均的0.3%。最大原因還是大火燒毀了1萬2000間房舍，導致租屋需求大增。

需求拉抬下，不在災區的附近的地區，租金也漲。波莫那（Pomona）兩房租金漲了2.1%、現為1931美元；安納罕（Anaheim）漲1.3%、2436美元；布雷亞（Brea）漲1.2%、2628美元；聖塔克拉利塔（Santa Clarita）漲0.8%、2445美元。

Apartment List 表示，就算公部門想要控制漲幅，但火災確實改變的租屋市場，洛杉磯都會區的租金都在漲，「不過漲幅還算溫和，也沒有發現哄抬的跡象」。

租金 洛杉磯 山火

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