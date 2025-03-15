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南加中學生打架 男掉褲女暈倒 涉種族引關注

編譯胡立宗／即時報導
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拉美男生把非洲裔女生的頭猛摔到桌子。（La County Unleashed臉書帳號）
拉美男生把非洲裔女生的頭猛摔到桌子。（La County Unleashed臉書帳號）

聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）的一所中學發生拉美男同學毆打非裔女同學的事件，在場學生拍攝的過程已經上網。社運人士稱女生是受害者，警方調查後卻說男學生先被打，因為涉及種族議題引來各方關注。

事件發生在Jehue 初中（Middle School），時間是10日上課時間。影片顯示，男生先是拉扯女生頭髮，之後把她摔向課桌，女生順手拿起筆電丟他，並以拳頭還擊，但男生在制服她後，用力把她的頭撞向課桌，女生似乎暈死，旁觀學生說「老兄，她暈過去了啦」，男生則拉起掉落的褲子，不當一回事。

雖然中學設在科爾登市內，但屬於立維多聯合學區（Rialto Unified School District）。加州教育廳的紀錄顯示，該校現有六至八年級的1460名學生，拉美裔占91%，非裔占4.6%，白人占1.9%。

聯合學區13日才在電子布告欄上公告，學區妥善處理了紛爭，聯絡了雙方家長，並提供醫療協助，且學區不會容忍仇恨行為。但學區所稱的懲處，只是開除了當時的代課老師，對於學生沒有表態，只說已經開始調查。當時在場的學生說，老師沒有介入調停。

科爾登市警局同日也公布了調查結果，稱兩人都已被逮捕、罰款後釋放。然而，男生是受害者，因為在有影像之前，他已經被女生拿金屬水瓶打頭很多次了。警方指控，女生有以致命武器攻擊的重罪，男生則是毆打輕罪，但仍待縣檢察長認定，不過兩人都已被停學並可能開除。

警局也強調，兩人並無宿怨，課堂上的鬥毆純屬突發，「沒有任何證據顯示，期中夾雜任何種族因素」。

不過非裔意見領袖已經發言表達不滿，認為女生才是受害者，要求馬上撤銷對女生的指控。部分倡議人士14日還跑到校門口開記者會，帶頭的政治倡議人士Najee Ali說，明明就是（非裔）女學生被甩到課桌上，「發生在她身上的事不該發生在任何人身上」，「必須開除男生」。

學區 非裔 加州

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