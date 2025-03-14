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洛縣檢察長上任百天 嚴打犯罪改善治安

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman，中）13日出席華興保險舉辦的加州雇主講座，張國興父女（左二和左三）與天普市警分局巡邏隊長Erin劉（右三）和律師鄧洪（右二）等人合影。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman，中）13日出席華興保險舉辦的加州雇主講座，張國興父女（左二和左三）與天普市警分局巡邏隊長Erin劉（右三）和律師鄧洪（右二）等人合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）上任百天，13日在華興保險舉辦的加州雇主講座上演講。他表示，上任後團結各個執法部門，鼓勵檢察官們依法行政，起訴盜竊、仇恨犯罪和毒品等絕不姑息，並有信心在下一個百日交出更滿意答卷。

霍克曼自去年11月當選以來，雷厲風行打擊犯罪。他表示，百日以來針對治安與毒品做好充分應對措施，包括把治安重點鎖定盜竊集團，因為這些嫌犯都是組織犯案，嚴重影響零售業者的生計與信心。此外，毒品氾濫，頭號殺手芬太尼毒害18-35歲的年輕人。

霍克曼希望地方檢察官辦公室成為執法部門的合作夥伴，齊心合力將罪犯繩之以法。他告訴轄區的750名檢察官，現在是履行職責把這些罪犯送進監獄的時刻，捍衛受害者群體，鼓勵商家業者舉報犯罪行為，警方和檢方會盡力為其伸張正義。

他說，隨著第36號提案通過，有效整治了打砸搶累犯，可開始探討長期治安的問題。他的目標不是讓監獄擠滿罪犯，而是從源頭阻止犯罪。他最希望回到2014年的盛景，因為那一年被認為是過去50年來最安全的一年。 當時洛縣檢察官辦公室和執法單位合作，受害者撥打 911，不僅會有人接聽，且還能為自己討回公道。同時，罪犯也明白作奸犯科將會受到嚴懲。

洛縣檢察署也是美國最大的地區檢察官辦公室，每年提起超過18萬件刑事訴訟。他能做好本職工作的唯一方法就是與社區合作，與洛杉磯縣88個城市和125個非建制區的夥伴合作，建立統一戰線，再次將公共安全放在首位，同時推進真正有效的刑事司法改革。

主辦方華興保險的CEO張國興現身說法，他的辦公室位於哈岡地區，以往洛縣警局出警可能需要三個小時以上，但12日午夜時分，他的公司鄰居警鈴大作，警察六分鐘內就出動了七輛警車，讓民眾切身感受到警局在努力打擊犯罪，讓當地商家更有信心。

洛杉磯縣警局天普市分局巡邏隊長Erin劉表示，霍克曼上任後提振警界信心和士氣，尤其是950元以下盜竊案不再歸屬於輕罪，讓警局上下都努力追捕罪犯，打擊盜竊，相信在未來能有效改善治安，降低犯罪率。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）上任百天，13日在華興...
洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）上任百天，13日在華興保險舉辦的加州雇主講座上演講。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣檢察長霍克曼13日在華興保險舉辦的加州雇主講座上演講，他和和律師鄧洪握手...
洛杉磯縣檢察長霍克曼13日在華興保險舉辦的加州雇主講座上演講，他和和律師鄧洪握手。（記者張宏／攝影）

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