洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅

洛縣估值官辦公室等舉辦說明會，確保野火受災屋主享有房產稅減免，並可維持原稅基進行重建，免罰繳納房產稅延至2026年。（線上會議截圖）

近期野火重創洛杉磯縣，許多房產所有者關切如何申請房產稅減免，房屋重建後稅額是否會上漲及延期繳稅等等。 為此，洛縣 估值官辦公室（Assessor’s Office）13日晚間舉辦線上災害救濟說明會，詳解房產稅減免申請、繳納延期政策、稅基維持規則及重建須知，並提醒民眾防範災後詐騙。

說明會由洛縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）主持，邀請財務與稅務徵收辦公室（Treasurer and Tax Collector）、審計監察辦公室（Auditor-Controller）及區域規畫部（Regional Planning Department）等部門代表，向受災屋主介紹救濟計畫，並解答重建許可、臨時住房及防詐騙措施等問題。

潘傑夫表示，洛縣房產稅制度較為複雜，透過本次說明會整合資源，幫助受災屋主了解可申請的稅務減免及重建支援。他特別建議，房屋受損或全毀的屋主可申請「不幸與災難」（MNC）房產稅減免，申請表可透過災害服務中心、網路或手機提交。MNC適用於損失超過1萬美元的房產，申請期限為災害發生後12個月內，不過政府正在考慮延長至24個月。

財稅局營運主管馬奎斯（Sergio Marquez）表示，已支付2024年房產稅的屋主可獲退稅 ，未支付者則可暫緩繳納。加州 州長已發布行政命令，允許受影響區域的屋主延至2026年4月10日繳納房產稅，期間無須支付罰款或利息，符合條件者無需申請，系統將自動適用。

針對重建問題，潘傑夫強調，MNC計畫保障受災屋主可維持原有13號提案（Proposition 13）稅基，重建期間房產評估值將降低，完工後若新建房屋與原建物「實質相當」，稅基將恢復至災前水平。評稅官辦公室資深顧問補充，「實質相當」標準依房屋總面積與用途判定，內部結構變動或建材升級不影響稅基。若增建附屬住宅單位（ADU），則新增部分將按當前市值評估。

區域規畫部代表梅里克（Nathan Merrick）說明，受災屋主可申請「一比一重建」（Like-for-Like Rebuild），並允許建物面積增加10%。此外，災後屋主可在原址設置臨時房車或預製房屋，作為過渡住所，使用期限為兩年或直到取得主建築使用許可。潘傑夫野提醒，近期詐騙案件增加，建議屋主註冊「屋主警報服務」（Homeowner Alert Service）確保產權變更通知，並更新評稅官辦公室電子服務帳戶（e-Services Account），以便接收最新稅單與官方通知。

洛縣政府將於22日在杜瓦迪社區中心（Duarte Community Center）舉辦「災害救濟資源展」，提供現場諮詢。潘傑夫鼓勵受災屋主善用官方網站資源，並承諾評稅官辦公室將於5月底前完成大部分受災房產的評估調整，最遲6月底完成所有火災區域內的評估工作。更多資訊可參閱：recovery.lacounty.gov、assessor.lacounty.gov、ttc.lacounty.gov 及 planning.lacounty.gov/disasterrecovery。