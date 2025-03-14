橙縣聖地牙哥僑校與主流高中 迎春節展華語學習成果

主流學校Arnold Beckman高中舞獅隊，開場演出後獲貴賓致贈開運紅包。（橙僑中心）

橙縣 與聖地牙哥 地區的僑校及主流學校，3月初假橙縣華僑文教服務中心聯合舉辦新春慶祝活動，共有13所學校及3所台灣華語文學習中心（TCML）參與，吸引超過200位師生與家長共襄盛舉，為當地社區帶來了一場融合傳統與創新的文化盛宴。

橙僑中心主任蕭蓓如表示，這場新春慶典不僅是僑界、僑校與主流學校共同迎接新年的歡樂時刻，更是一場跨文化交流的盛會。透過華語學習者的精彩演出與多元文化體驗，活動不僅展現學生的學習成果，也讓不同族裔的社區居民深入認識中華文化，進一步促進文化理解與交流。

活動以Arnold O. Beckman High School的舞獅表演揭開序幕，祥獅獻瑞，象徵新春的喜氣與祝福。隨後，各僑校學生輪番上陣，展現才藝：富樂頓中文學校的中國功夫與小舞獅、莘莘中文學校的二胡演奏、爾灣 中文學校的古箏獨奏，以及各校學生則以歌唱、吉祥話朗誦與唐詩吟誦，將日常華語學習成果搬上舞台，充分展現華語文化的魅力。此外，橙縣海外青年文化大使（FASCA）的花式扯鈴，展現中華傳統技藝之美、台灣華語文學習中心的學員也帶來華語歌曲自彈自唱，演出精彩紛呈，觀眾掌聲與歡呼聲不絕於耳，家長們紛紛舉起手機記錄珍貴的瞬間。

現場還設置了多元的民俗文化體驗攤位，由橙縣文化種子教師團隊及FASCA學員擔任文化大使，帶領學生與家長親身體驗中華文化。攤位活動包括夜市套圈圈、燈籠DIY、吉祥話拓印、生肖塗鴉等，吸引許多參與者熱情投入。此外，元宵猜燈謎與華語刮刮樂，更讓主流學校學生在遊戲中學習漢字，增進對華語的興趣，讓語言學習變得更有趣、更具互動性。

為推廣成人華語教育，橙僑中心、聖地牙哥北郡中文學校、聖地牙哥中華學苑及愛恩中文學校的TCML特別設置招生攤位，提供華語課程與文化活動資訊。透過現場諮詢與互動，讓更多主流學校學生與社區家長了解華語學習的機會，進一步提升跨文化教育的影響力，促進華語學習資源的共享與拓展。