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長髮飄飄面容白淨 橙縣此華女竟是慣竊

塔斯汀訊
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

橙縣塔斯汀（Tustin）警方12日發文稱，經過群眾舉報，逮捕了一名爾灣（Irvine）女性居民，她涉嫌在同一家運動品店的不同時段進行了四次盜竊。

這名女子名為曾艾維（Ivy Tseng，音譯），華人姓氏。警方在IG透露，她在塔斯汀Marketplace的運動品店REI企圖第四次行竊時被抓現行。根據警方提供的作案照片，這名女子長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，完全看不出是竊賊。警方表示，「曾艾維在當天（12日）返回REI第四次行竊，但在離開時被認出。警方在Marketplace逮捕了她，她以四次盜竊被落案。」

六天前，塔斯汀警方在IG發文，曾艾維在去年11月至今年2月期間，在不同時段於塔斯汀Marketplace的REI分別行竊三次。她開一輛白色特斯拉車。警方向民眾徵集線索。

根據加州現行法律，盜竊罪的判罰根據盜竊金額以及犯下的次數決定。對於盜竊價值在950美元及以下的，被認為是小偷（petty theft），為輕罪，處以最高六個月縣監獄監禁以及/或是最高1000美元罰款；對於價值超過950美元的盜竊案，為大盜竊（grand theft），可以被指控以輕罪（最高一年縣監獄監禁）或重罪（16個月或2年或3年州監獄監禁）。

在本案中，曾艾維曾四次進行盜竊，根據加州「三振出局」法，恐將面臨更嚴厲懲罰，刑期可能會翻倍。

左邊為該女子被捕時的照片。（塔斯汀警局IG）
左邊為該女子被捕時的照片。（塔斯汀警局IG）

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