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三人冒充洛杉磯野火災民 詐領5萬美元最高30年監禁

洛杉磯訊
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洛縣兩居民與1名德州女子涉嫌偽造文件，冒充野火災民，詐領超過5萬美元救災款，案件曝光後，三人恐面臨最高30年聯邦監禁。（abc7電視台示意圖）
洛縣兩居民與1名德州女子涉嫌偽造文件，冒充野火災民，詐領超過5萬美元救災款，案件曝光後，三人恐面臨最高30年聯邦監禁。（abc7電視台示意圖）

洛杉磯縣兩名居民與一名來自德州（Texas）的女子因涉嫌偽造文件，冒充野火受災戶，詐領超過5萬美元聯邦救災款。案件於11日曝光，三人從未擁有或居住於聲稱受災的房產，如罪名成立，恐面臨最高30年聯邦監禁。此案發生之際，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）也因野火應對不當面臨罷免壓力，進一步加劇外界對災後救濟的質疑。

美國代理檢察官麥克納利（Joseph T. McNally）指出，這些詐騙行為使真正的災民無法及時獲得急需援助，強調「我們將徹查此類不法行為，確保涉案者受到法律制裁。」

調查發現，38歲的派拉蒙（Paramount）居民巴恩斯（Tyrone D. Barnes Jr.）向聯邦緊急事務管理局（FEMA）申請災害賠償，聲稱位於艾塔迪那（Altadena）的一處房產因火災受損。然而，該房產實際上屬於他人，真正的屋主在向FEMA查詢時，才發現自己的地址遭冒用。

36歲的萊克伍德（Lakewood）居民羅伯森（Hedeshia Robertson）則謊稱與寶馬山一處受損房屋有關，成功騙取近2萬5000美元聯邦救助款。她在被捕時，還試圖利用舊金山（San Francisco）虛構租約申請更多FEMA補助。

來自德州羅莎倫（Rosenberg）的55歲女子特納（Joyce Turner）則涉嫌偽造租約，謊稱自己居住於伊頓（Eaton Canyon）火災區，以此獲取超過2萬5000美元賠償。進一步調查顯示，她可能從未在加州（California）居住過。

巴恩斯與羅伯森已於11日在洛杉磯聯邦法院出庭，特納則在德州南區法院應訊，預計數周內將被移送至洛杉磯受審。國土安全調查局（HSI）洛杉磯分局代理助理局長艾爾羅西（Eddy Alarcon-Rossi）表示：「某些不法之徒將救災補助視為免費資金，但此類詐騙罪名成立，最高可判30年聯邦監禁；若涉及虛報聯邦申請，還可能面臨5年刑期。」

這些欺詐案件是在今年1月7日伊頓和寶馬山大火後發生。時任總統拜登批准「重大災難宣言」，FEMA隨即推出多項救助措施，包括750美元一次性現金補助、最高4萬3600美元「其他需求」援助與長達18個月的住房補助等。

洛杉磯 德州 拜登

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