龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道

一場罕見的龍捲風13日襲擊洛杉磯縣，對當地社區造成嚴重破壞。（KTLA5）

國家氣象局（NWS）證實，13日（周四）早上一場罕見的龍捲風 襲擊洛杉磯 縣，對當地社區造成嚴重破壞。畫面顯示，大樹連根拔起，壓在屋頂、車上，電線倒塌，水管爆裂、街道也被淹沒。專家指出，惡劣天氣還在持續中，可能會有另一場龍捲風即將到來。

根據KTLA5報導，這場龍捲風發生在13日淩晨3時15分左右，地點位於洛縣 畢柯立維拉（Pico Rivera）附近。氣象官員稱，這是一次已確認為EF-0級的龍捲風，時速85英里，持續約兩分鐘。龍捲風襲擊 Glencannon Drive 9500 號街區時，留下一條長約 1 英里、寬約 80 碼的破壞路徑。

13日淩晨，當地居民Carolina Roberts第一時間發布遭遇龍捲風襲擊的圖片、以及視頻，「許多大松樹被連根拔起，壓在屋頂、車上；電線倒塌，水管破裂，街道也被淹沒。」現場畫面十分慘烈，住宅屋頂遭受破壞，道路堵塞，居民無法開車外出。

國家氣象局立即展開調查，該機構在 X 上發布消息稱，當天上午派遣一個小組調查龍捲風對當地社區造成的巨大損失。KTLA氣象學家 Henry DiCarlo表示，調查小組會查看具體損壞情況，並觀察龍捲風造成的損壞路徑，以確定這是不是一次伴有渦旋的龍捲風。這位氣象學家指出，洛杉磯不常遭遇龍捲風，但全美50個州都可能或發生龍捲風。

罕見的龍捲風襲擊洛杉磯的同時，當地正在經歷連續的強風暴雨天氣。氣象學家表示，破壞性氣候尚未結束，專家仍在關注陣雨和風暴可能帶來強陣風、冰雹，不排除會出現漏鬥雲（funnel clouds），甚至還可能出現另一場短暫、微弱的龍捲風。漏鬥雲是判斷龍卷風的一個重要依據，指在渦旋中心形成的雲，具有迅速旋轉的漏鬥形結構，有時由於渦旋中心氣壓降低，雲可直接向下伸展至地面。