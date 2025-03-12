只因用了保險 加州男醫療賬單突然翻倍

一名加州男子近日稱，在提供保險資訊後，救護車費用竟翻倍飆漲。（Tiktok @thesephew）

一名加州 男子近日在社媒發聲，稱在提供保險資訊後，救護車費用竟翻倍飆漲，從原本的600美元變成1300美元。他在TikTok發布影片，講述這段經歷並迅速爆紅，累積數百萬觀看，並掀起關於美國醫療費用與保險制度的討論。

這名男子叫威特（Robert Witt），他在接受NewsNation採訪時表示，女兒因過敏反應需要緊急送醫，他就叫了救護車。最初收到的帳單金額為600美元，但在威特提供保險訊息後，費用暴增至近1300美元，他對此感到震驚。

在與客服通話中，對方解釋，根據加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署的AB 716法案，有醫療保險 者的費用上限為其保險計劃內的費率，而無保險者則適用白卡（Medi-Cal）或紅藍卡 （Medicare）的標準費率。因此，若患者未提供保險資訊，反而可享有較低的無保險折扣，但一旦提供保險，就無法適用此優惠。

根據救護車費用帳單，救護車總費用實際為2342.14美元，保險公司支付1078.85美元，剩下部分由威特承擔。威特表示，發布影片後，他陸續收到許多民眾回應，發現類似情況普遍存在，許多人都對美國的醫療保險制度感到不滿，認為其體系過於繁瑣，並質疑政府的相關政策是否真的站在病患立場考量。

「我只是拍攝喜劇短片的創作者，對這些問題沒有答案」，威特說，「但我發現有成千上萬的人和我一樣，無法忍受這樣的醫療制度，國家需要對此做出改變。」

他認為，醫療保險制度的繁瑣與不透明，使得普通民眾難以理解自己的權利與責任，而這些問題背後，可能與部分民選官員的投資利益有關。