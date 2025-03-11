疑竊賊盯上退稅支票 洛縣華人區整條街「郵箱被撬」

洛杉磯華人區日前整條街的郵箱被撬，居民信件全被偷。（受訪者提供）

洛杉磯縣聖蓋博谷華人 聚居區，日前整條街的郵箱被撬。當地郵務人員表示，這種情況前所未見，「經常發生幾戶人家的郵箱被破壞，我從未見過一條街這麼多郵箱全被撬。」郵務人員猜測，可能與最近的報稅 季節有關，「很多退稅 支票都在這段時間郵寄，疑被竊賊盯上。」

視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製

Kevin Chang在華人區做郵差已有四、五年，3月上旬的一天，他一早上班投遞信件，發現一條街上多戶居民的郵箱被撬，讓他十分震驚，「雖說近幾年郵箱盜竊案件多發，但平時一條線路最多一兩個被撬，這次一連八、九戶居民樓的郵箱都被破壞，導致無法正常投遞信件。」

據Kevin陳述，這條街上的居民大多是華人，房屋建築以連排別墅（Condo）、公寓樓為主，基本採用相似構造的整排郵箱。竊賊通過破壞郵差專用的主郵箱鑰匙孔，盜竊整幢居民樓的信件。「我們的專用鑰匙（master key）可以打開整排郵箱，每家又有自己獨立的小郵箱及鑰匙。」Kevin解釋說，事發這天，他發現很多主郵箱的鑰匙孔斜著，鑰匙插到一半就插不進去，「正常的鎖孔應該橫著，明顯被撬過，但又沒撬成功，導致我們也打不開郵箱，就要把整個鎖換掉。」

此外，還有很多郵箱已被成功撬開，居民的信件、物品全盜走。「這麼密集的撬郵箱案件，以前從未發生過。」郵差表示，竊賊作案手法幹淨利落，很難察覺，有些郵箱鑰匙孔直接被掏空，只剩一個圓洞，「想像不出來他們怎麼作案，周圍沒有刮花、砸壞痕跡，就中間的鎖沒了。」

一條街上的郵箱都被撬，居民李女士向郵差抱怨稱，「昨天郵箱還好好的，早上起來就發現壞了，竊賊肯定是昨晚連夜作案。」Kevin認為，不法分子瘋狂作案可能與目前處於報稅季節有關，「很多居民最近都會收到退稅支票，撬郵箱的小偷就瞄準這個時機。」

Kevin還指出，這些公寓樓的郵箱裝有一個外發郵箱（Outgoing mailbox），居民通常會將需要寄出的信件放在這里，郵差取信時就會帶回郵局寄送，「最近這段時間，外發郵箱里放著很多補交地稅等支票，估計竊賊也掌握了這個大撈一筆的時機。」

面對盜賊猖獗撬郵箱作案，這名郵差指出，他已上報主管要求更換新郵箱、同時報案，當地警方表示將會加強附近地區巡邏。「盜竊郵箱非常可惡，不僅帶來財物上的損失，還會造成很多麻煩。」Kevin說，大部分居民短時間內甚至都不知道已失竊什麼，比如更新的駕照、綠卡、移民局文件等，等過了一段時間才發現，往往耽誤重要時刻。