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加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%

洛杉磯訊
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聖地牙哥市，未來五年內水費累積漲幅可能達到70％。（示意圖取自Pexels）
聖地牙哥市，未來五年內水費累積漲幅可能達到70％。（示意圖取自Pexels）

未來幾年，數百萬加州人的水費將大幅上漲，基本供水價格上漲幅度恐達兩位數百分比。在南加聖地牙哥市，未來五年內水費累積漲幅可能達到70％。

媒體SFGATE報導 ，根據聖地牙哥縣水務局（San Diego County Water Authority）數據，2025年，加州人口第二大縣聖地牙哥的水費將上漲14%。這個公共水務機構負責向包括聖地牙哥市在內的近20個地區市政當局，提供大部分水源，目前大部分供水都從其他地方調運。該水務機構將水費漲價歸咎於調運水等成本增加，這些從供應商直接轉嫁給消費者的成本被稱為「轉嫁成本」。

雖然聖地牙哥縣水務局董事會已批准待提高的費率百分比，但作為從其他地方購買水的機構，它無法具體控制這些「轉嫁成本」。水務部門表示，該機構「依法需要，必須根據服務成本設定費率。」水務局總經理Dan Denham曾在去年夏天的新聞發布會上表示，成本增加令人難以接受，將盡一切努力對抗費率上漲。

目前，擁有近140萬人口的聖地牙哥市，正在為該縣最劇烈的水費上漲做準備，從2025年到2030年底，水費上漲幅度恐高達70%。聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）報導，聖地牙哥市議會正在考慮2026年上漲13.7%，2027年上漲14.5%，2028年增加11%或更高，2029年繼續上調水費。

3月，聖地牙哥市議會以微弱優勢批准2025年的水費上漲方案，計劃將於5月1日生效，漲幅為5.5%。該數字是與水務部門協商後降低，先前提出的漲價幅度可能高達24%。「聖地牙哥聯合論壇報」指出，到2030年，聖地牙哥市單戶住宅的平均水費，將從90美元上漲至145美元甚至更多。

儘管全加州都發出乾旱預警，但聖地牙哥縣的水費漲價並不是因為缺水。幾十年來，該縣水務局已建立一個強大的基礎設施系統，即使乾旱時期也能儲存和供應水。不過，新的水回收和海水淡化項目，意味著該地區在不久的將來，可能不需要調運那麼多水資源；但就目前而言，水費本身以及維護所有基礎設施的費用，正在導致屋主的用水費用上漲。

聖地牙哥 加州 南加

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