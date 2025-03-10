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好市多薪資福利非僅一般零售店 女子努力3個月才被錄取

編譯陳盈霖／即時報導
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女子在社群放上好市多入職證，掀起各界對好市多工作熱議。（X平台）
女子在社群放上好市多入職證，掀起各界對好市多工作熱議。（X平台）

Upworthy報導，任何規則都有例外，好市多（Costco）或是外界對零售業低薪、高流動率印象的「例外」之一。一位名叫多瑞（Doreau）的女子，日前在X平台上分享一張舉著好市多員識別證自拍照，配文稱「經過三個月努力，我正式被錄用了。」此貼文意外掀起外界對該企業僱傭政策的熱議，超過數十萬個轉讚評。

不少網友在下面評論，認為好市多工作沒什麼好炫耀，就是一個普通零售業工作，有人還留言道「誰會花三個月追求好市多工作？」

然了解內情的人立刻駁斥此說法。「他們一定不知道好市多員工流動率…這次她真的撿到寶了。」有網友說，「我認識一位負責門口檢查收據的朋友，每小時25美元。」還有網友分享「我朋友在好市多工作20年，收入六位數，401(k)退休金帳戶接近100萬美元。工作無壓力，有大量帶薪假，工作與生活有美好平衡。」

根據「哈佛商業評論」（Harvard Business Review）數據，好市多員工流動率僅8%，遠低於零售業60%。根據Ethics Unwrapped案例研究，好市多薪資通常比沃爾瑪（Walmart）和目標 （Target）高出約40%，且提供更全面的健康和退休福利，能做到這些，部分原因是低流動率節省大量員工招募和培訓成本。

好市多聯合創始人西涅格（Jim Sinegal）曾在2009年說，「當雇用優秀人才，提供良好的工作環境、薪資和職業發展機會，好的事情就會發生。」此一理念在他於2012年退休後仍延續：公司的成功取決於員工福祉。根據Investopedia報導，好市多平均時薪超過30美元，比全國零售業平均時薪高5.5美元，最低時薪為19.50美元。

現任好市多執行長瓦齊瑞斯（Ron Vachris）正是內部晉升文化最佳案例。他在青少年時期以叉車操作員（forklift driver）進入好市多，如今58歲成為公司掌舵人。儘管這是相較特殊的例子，但好市多將機會融入就業模式，鼓勵員工將公司視為一個長期職業生涯的地方，不僅只是一份工作。該公司還擁有值得信賴的倫理聲譽，包括遵守法律、照顧會員、照顧員工、尊重供應商等，目前他們似乎已證明，優秀的企業在於實踐良好的道德規範。

好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（好市多臉書）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（好市多臉書）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）
好市多高薪高福利，員工流動率低。（NBC）

好市多 零售業 退休金

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