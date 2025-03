人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號

典型殺豬騙局手法是騙子試圖與受害者建立信任,然後將受害者引到一個欺詐性網站上,用看似合法手段進行高回報投資。(讀者提供)

加州 當局10日提醒民眾,警惕虛擬貨幣 詐騙網站「殺豬盤 」十大危險信號。加州檢察長辦公室表示,2024年加州司法廳關閉42個詐騙網站,這些網站從無辜受害者手中騙取至少650萬美元,平均每個受害者損失為14萬6306美元。

其中典型殺豬騙局手法是,騙子向受害者發送隨機簡訊或社交媒體訊息,試圖與受害者建立信任關係,然後將受害者引到一個欺詐性網站上,用看似合法的加密貨幣進行投資。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示,隨著詐騙分子愈發狡猾和有預謀,警方執法力度必須加大。騙子通過欺騙和情感操縱來利用那些尋求和他人建立連接的人。儘管殺豬盤計畫通常由國際騙子實施,逮捕和起訴難度很大,但司法部門可通過關閉虛假網站來減輕詐騙分子對受害人攻擊的程度。

在審查數百個網站後,加州金融保護和創新廳(Department of Financial Protection and Innovation,DFPI)列出消費者需要警惕的十大危險信號,首先是不切實際的投資回報率,虛假網站往往會承諾高額回報。其次缺少聯絡資訊,虛假網站上通常沒有電話號碼、電子郵件或實際地址。另外,騙子通常使用盜用圖像, 或竊取政府部門官員、企業員工或客戶的頭像來偽裝。

騙子會使用竊取的對話和書面內容,虛假網站會竊取合法網站的書面內容,以假亂真。同時騙子列出的地址不存在或位置不對,如果虛假網站列出地址,則該地址通常是另一家合法企業的地址或完全虛構的地址。

騙子會提供獎品或獎金作為誘餌,虛假網站通常會提供豐厚的投資獎品、現金獎勵或過於慷慨的推薦獎勵。騙子提供的電話號碼和地址不一致,如果虛假網站列出電話號碼和地址,則電話號碼通常與提供的地址不在同一地理位置。

網站最近沒有更新也是一個危險信號, 詐騙網站一旦創建,就不會像合法網站那樣定期更新內容,網站上的文法和翻譯也很糟糕。其它危險信號還包括不在交易所行業清單上的非法交易。合法交易所往往會根據其在加密產業網站(如 CoinMarketCap.com)上的交易量列示和排名。

DFPI專員KC Mohseni敦促所有加州人對未知平台保持謹慎,驗證網站域名以避免欺詐模仿,並警惕加密貨幣恢復詐騙網站。民眾要及時了解情況並向DFPI舉報詐騙行為,可增強加密貨幣追蹤詐騙的威力,使其成為保護消費者更有效的工具。

任何認為自己可能是受害者的人,都應終止與另一方所有交流並聯繫當地執法機構,同時向加州司法廳 (oag.ca.gov/report)、DFPI (dfpi.ca.gov/submit-a-complaint) 及聯邦調查局網路犯罪投訴中心(IC3)報告。