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洛杉磯華埠萬人齊聚 47屆爆竹跑歡慶蛇年

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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自行車騎手們聚集在起跑線，等待比賽開始。（記者劉子為/攝影）
自行車騎手們聚集在起跑線，等待比賽開始。（記者劉子為/攝影）

一年一度的洛杉磯華埠爆竹跑（L.A. Chinatown Firecracker Run）於3月8日正式揭幕，迎接農曆蛇年的到來。活動將持續至3月9日，精彩多元的比賽內容已吸引近8000人報名參賽，預計將有上萬人共襄盛舉。

（記者劉子為/攝製）

8日清晨7時，活動註冊處已聚集許多整裝待發的自行車騎手。約7時30分，莊重的升旗儀式揭開活動序幕，隨後舞獅隊為現場觀眾帶來精彩表演，嘉賓們共同點燃喜慶的紅色爆竹。在震耳欲聾的爆竹聲中，為期兩天的賽程正式啟動。當日競賽項目包括50英里自行車騎行、20英里自行車騎行以及狗狗健行（Paw-er Dog Walk）。現場許多可愛的狗狗，在主人的帶領下，興奮地等待即將開始的健行。

蒙特利公園市市長吳紹榮（Vinh Ngo）到場喊話，「大家準備好了嗎？讓我們一同享受騎行與跑步的樂趣！這不僅是一場比賽，更是對健康的積極投資。感謝大家參與這場充滿活力的盛事。」

活動董事會主席Jennifer Gee表示，華埠爆竹跑自1978年創辦至今，已有將近50年歷史。今年的活動包含20英里與50英里的自行車騎行、狗狗健行、5公里趣味跑、10公里計時賽及1公里兒童跑等，適合各個年齡層的參與者共同體驗。她指出，爆竹跑每年吸引許多參賽者與觀賽民眾，兩天內預計約2萬人齊聚華埠，共同參與這場慶典。

Jennifer補充道，「除了競賽活動，我們還安排了展覽會、市集以及狗狗嘉年華（Dog Fair）。活動現場更特別設置兒童趣味區（Kiddie Fun Zone），內含攀岩牆、動物觸摸園等，適合全家大小一同遊玩。」

活動的核心精神不僅是競賽，更重視文化推廣、社區凝聚與健康生活。董事會成員Kimberly Hung表示，「我們的使命是推廣文化意識、社區支持以及健康與福祉，這些都是我們所有公益與活動的核心理念。我參與爆竹跑董事會已經兩年，這是一個非常有意義的經驗。」

Kimberly指出，截至昨日，已有約7800人報名參賽。此外，活動還動員超過800名志工，分別在兩天的活動中協助各種工作，包括開幕儀式、賽事補給站、頒獎區等，確保活動順利進行。

華埠爆竹跑是洛杉磯最具代表性的活動之一，長年吸引眾多志工與贊助單位支持。許多志工透過口耳相傳得知這項活動，也有來自學校、企業與社區組織的志願者參與。志工協調員Trinh Do Ortega表示，「這是一場充滿家庭氛圍的活動，從狗狗跑、兒童跑到自行車賽，每個人都能找到屬於自己的樂趣。我最喜歡的部分，就是看到大家聚集在華埠，共同慶祝農曆新年，同時推廣健康與社區精神。」

比賽項目包括狗狗健行，不少狗狗在主人的帶領下進行註冊。（記者劉子為/攝影）
比賽項目包括狗狗健行，不少狗狗在主人的帶領下進行註冊。（記者劉子為/攝影）
蒙特利公園市市長吳紹榮特別到場支持。（記者劉子為/攝影）
蒙特利公園市市長吳紹榮特別到場支持。（記者劉子為/攝影）
在舞獅表演和爆竹聲中，第47屆洛杉磯華埠爆竹跑拉開帷幕。（記者劉子為/攝影）
在舞獅表演和爆竹聲中，第47屆洛杉磯華埠爆竹跑拉開帷幕。（記者劉子為/攝影）
清晨7時，活動註冊處已聚集許多整裝待發的自行車騎手。（記者劉子為/攝影）
清晨7時，活動註冊處已聚集許多整裝待發的自行車騎手。（記者劉子為/攝影）

華埠 洛杉磯 蒙特利公園市

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