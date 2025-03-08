我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子攀倫敦大笨鐘揮巴勒斯坦旗 周邊交通癱瘓

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」 白宮也回應了

GBIC金熊獎美國賽區 少年競技藝術舞台

記者張宏/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為獲獎選手頒獎。（記者張宏／攝影）
圖為獲獎選手頒獎。（記者張宏／攝影）

由美國國際青少年傑出人才希望基金會主辦的2025年GBIC金熊獎國際青少年傑出人才選拔賽美國賽區決賽，日前在森林湖（Lake Forest）舉辦，作為全球46個賽區之一，賽事匯聚全美百餘青少年才藝選手，其在舞台上展示精彩技藝。

基金會理事Wendy楊表示，金熊獎不僅是比賽，更是一個促進青少年才能展示與國際交流的平台。希望通過這場賽事，讓更多有夢想和才華的孩子被看見和認可，並獲得更廣闊發展機會。基金會將持續優化賽事資源，為全球青少年提供更優質的教育與展示機會，助力他們邁向更高人生階梯。

賽事美國賽區由奧黛莉YoYo王負責，她表示，比賽為孩子接受挑戰和積累舞台經驗提供機會，很多孩子展現超越年齡的藝術素養和舞台表現力，最小的參賽者僅三歲。獲獎選手將有機會代表美國賽區參加全球總決賽，接受世界級藝術訓練，與來自世界各地的選手同台競技，展現他們的才華與實力。

評委陣容包括小提琴表演藝術家李冰、歌唱家石磊、音樂表演藝術家曲美霖等，評委代表李冰表示，比賽過程雖艱辛，但結果令人滿意。所有孩子都經歷挑戰和鍛鍊，在過程中積累寶貴經驗。這些經歷將成為他們未來成長的重要基石。

經過嚴格評選，Alex Long、Alvin Linq Koan Jr、ZhiTong Ye、Eric Wang、Dongran Chen、Gianna He、Brian Yan、Dora Yue Li、Oliver Fang、Dora Li和Scarlett Fordham等獲得金獎。小選手Jiaan Ghorbani與媽媽的演唱溫馨動人，讓現場觀眾為之動容。

為秉持社會責任感，每個比賽選手都從報名費裡拿出一美元，捐贈給聯合國世界兒童基金會（UNICEF），用於改善全球兒童的生活和教育環境。

大賽也離不開義工支持，選手楊鎮豪、Ray Zezhong Li和Brian Yan等不僅在比賽中取得佳績，還因其在社區文化推廣及公益活動中貢獻，榮獲青少年社區特別貢獻獎。

賽事美國賽區由奧黛莉YoYo王（右五）負責。圖為她與評委等合影。（記者張宏／攝影...
賽事美國賽區由奧黛莉YoYo王（右五）負責。圖為她與評委等合影。（記者張宏／攝影）
由美國國際青少年傑出人才希望基金會主辦的2025年GBIC金熊獎國際青少年傑出人...
由美國國際青少年傑出人才希望基金會主辦的2025年GBIC金熊獎國際青少年傑出人才選拔賽美國賽區決賽日前在森林湖舉辦。（記者張宏／攝影）
圖為獲獎選手頒獎。（記者張宏／攝影）
圖為獲獎選手頒獎。（記者張宏／攝影）

聯合國

上一則

南加男子開槍射殺兄長 原因令人痛心

下一則

洛杉磯華埠萬人齊聚 47屆爆竹跑歡慶蛇年

延伸閱讀

TrendForce：美先進晶片產能2030年將占逾2成 台灣將縮水

TrendForce：美先進晶片產能2030年將占逾2成 台灣將縮水
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
美對中國製傳統晶片進行貿易調查 3/11召開公聽會

美對中國製傳統晶片進行貿易調查 3/11召開公聽會
經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式

經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式
鮑爾：美國經濟情況良好 Fed不急於降息

鮑爾：美國經濟情況良好 Fed不急於降息
國務院大縮編 逾10駐外使領館今夏將裁撤

國務院大縮編 逾10駐外使領館今夏將裁撤

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
ICE展開逮捕非法移民行動，引起當地社區恐慌。(取自NBC電視台畫面)

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

2025-03-03 01:20

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情