GBIC金熊獎美國賽區 少年競技藝術舞台

圖為獲獎選手頒獎。（記者張宏／攝影）

由美國國際青少年傑出人才希望基金會主辦的2025年GBIC金熊獎國際青少年傑出人才選拔賽美國賽區決賽，日前在森林湖（Lake Forest）舉辦，作為全球46個賽區之一，賽事匯聚全美百餘青少年才藝選手，其在舞台上展示精彩技藝。

基金會理事Wendy楊表示，金熊獎不僅是比賽，更是一個促進青少年才能展示與國際交流的平台。希望通過這場賽事，讓更多有夢想和才華的孩子被看見和認可，並獲得更廣闊發展機會。基金會將持續優化賽事資源，為全球青少年提供更優質的教育與展示機會，助力他們邁向更高人生階梯。

賽事美國賽區由奧黛莉YoYo王負責，她表示，比賽為孩子接受挑戰和積累舞台經驗提供機會，很多孩子展現超越年齡的藝術素養和舞台表現力，最小的參賽者僅三歲。獲獎選手將有機會代表美國賽區參加全球總決賽，接受世界級藝術訓練，與來自世界各地的選手同台競技，展現他們的才華與實力。

評委陣容包括小提琴表演藝術家李冰、歌唱家石磊、音樂表演藝術家曲美霖等，評委代表李冰表示，比賽過程雖艱辛，但結果令人滿意。所有孩子都經歷挑戰和鍛鍊，在過程中積累寶貴經驗。這些經歷將成為他們未來成長的重要基石。

經過嚴格評選，Alex Long、Alvin Linq Koan Jr、ZhiTong Ye、Eric Wang、Dongran Chen、Gianna He、Brian Yan、Dora Yue Li、Oliver Fang、Dora Li和Scarlett Fordham等獲得金獎。小選手Jiaan Ghorbani與媽媽的演唱溫馨動人，讓現場觀眾為之動容。

為秉持社會責任感，每個比賽選手都從報名費裡拿出一美元，捐贈給聯合國 世界兒童基金會（UNICEF），用於改善全球兒童的生活和教育環境。