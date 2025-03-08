南加男子槍殺兄長 為救母親別無選擇

在洛杉磯比佛利格羅夫社區，一名男子因目睹親哥哥襲擊年邁母親，最終開槍將其射殺。（KTLA）

根據KTLA的報導，洛杉磯 比佛利格羅夫 (Beverly Grove)社區發生一起家庭悲劇，一名男子因目睹親哥哥襲擊年邁母親，最終開槍將其射殺。

事發於8日下午1時25分左右，洛杉磯警方接獲報案後，趕抵North Alfred Street 400街區的槍擊 現場。警方表示，案件起因於家庭糾紛，61歲的長子持棒球棒來到80歲母親的住所，隨後對母親進行攻擊。洛杉磯警察局（LAPD）探員Samuel Marullo透露，「他進入住宅後，用棒球棒砸碎窗戶，破壞母親的私人物品，甚至直接對她施暴。」

這名年邁母親設法撥打電話向58歲的小兒子求助。接獲電話後，小兒子立即趕往母親家中。Marullo表示，「當小兒子到達時，看見母親倒在地板上，而哥哥正騎壓在她身上，狠命掐著她的脖子。他拿出隨身攜帶的獵槍鳴槍示警，但哥哥毫無反應。」 眼見母親仍持續遭受攻擊，小兒子不得不開槍將哥哥擊斃。

警方表示，隨後槍手留在現場並積極配合調查。LAPD證實，這起致命槍擊事件不被視為刑事案件。Marullo表示，「槍手拯救了母親的生命，他別無選擇，只能開槍射殺哥哥。」他補充道，小兒子將被釋放，案件不構成謀殺罪。

一名鄰居回憶，事發當時他聽到了巨大槍聲。警方則透露，這名母親因頭部受傷被送醫，但傷勢無生命危險，預計很快可出院。

由於案件仍在調查中，警方尚未公布更多細節，包括家庭糾紛的具體情況及相關人員的身份。