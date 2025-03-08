我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨女議員短片被批「尷尬感滿滿」白宮也發影片回應

敘利亞內部衝突 安全部隊被控殺害532阿拉維派平民

南加男子槍殺兄長 為救母親別無選擇

洛杉磯訊
在洛杉磯比佛利格羅夫社區，一名男子因目睹親哥哥襲擊年邁母親，最終開槍將其射殺。（KTLA）
在洛杉磯比佛利格羅夫社區，一名男子因目睹親哥哥襲擊年邁母親，最終開槍將其射殺。（KTLA）

根據KTLA的報導，洛杉磯比佛利格羅夫 (Beverly Grove)社區發生一起家庭悲劇，一名男子因目睹親哥哥襲擊年邁母親，最終開槍將其射殺。

事發於8日下午1時25分左右，洛杉磯警方接獲報案後，趕抵North Alfred Street 400街區的槍擊現場。警方表示，案件起因於家庭糾紛，61歲的長子持棒球棒來到80歲母親的住所，隨後對母親進行攻擊。洛杉磯警察局（LAPD）探員Samuel Marullo透露，「他進入住宅後，用棒球棒砸碎窗戶，破壞母親的私人物品，甚至直接對她施暴。」

這名年邁母親設法撥打電話向58歲的小兒子求助。接獲電話後，小兒子立即趕往母親家中。Marullo表示，「當小兒子到達時，看見母親倒在地板上，而哥哥正騎壓在她身上，狠命掐著她的脖子。他拿出隨身攜帶的獵槍鳴槍示警，但哥哥毫無反應。」 眼見母親仍持續遭受攻擊，小兒子不得不開槍將哥哥擊斃。

警方表示，隨後槍手留在現場並積極配合調查。LAPD證實，這起致命槍擊事件不被視為刑事案件。Marullo表示，「槍手拯救了母親的生命，他別無選擇，只能開槍射殺哥哥。」他補充道，小兒子將被釋放，案件不構成謀殺罪。

一名鄰居回憶，事發當時他聽到了巨大槍聲。警方則透露，這名母親因頭部受傷被送醫，但傷勢無生命危險，預計很快可出院。

由於案件仍在調查中，警方尚未公布更多細節，包括家庭糾紛的具體情況及相關人員的身份。

洛杉磯 槍擊

上一則

柑縣台灣人公共事務會紀念二二八演講會

延伸閱讀

洛杉磯金龍大遊行 3月22日華埠登場

洛杉磯金龍大遊行 3月22日華埠登場
洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場

洛杉磯第126屆金龍大遊行3月22日登場
亞裔吳洙 獲任命洛杉磯縣植物園首席執行長

亞裔吳洙 獲任命洛杉磯縣植物園首席執行長
甫判關3年 槍殺竊賊前警察獲維州長免刑

甫判關3年 槍殺竊賊前警察獲維州長免刑
前維州警槍殺竊賊 法官甫判關3年 州長隔天宣布免刑

前維州警槍殺竊賊 法官甫判關3年 州長隔天宣布免刑
阻止盜竊汽車零件 南加男子遭歹徒槍殺

阻止盜竊汽車零件 南加男子遭歹徒槍殺

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
ICE展開逮捕非法移民行動，引起當地社區恐慌。(取自NBC電視台畫面)

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

2025-03-03 01:20

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情