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北美台灣人醫師協會首赴非洲跨國義診

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
北美洲台灣人醫師協會首度赴非洲，前往史瓦帝尼與奈及利亞展開12天義診，21名醫師預計服務當地約3000名民眾，並增設牙科與針灸科。（記者張庭瑜/攝影）
北美洲台灣人醫師協會首度赴非洲，前往史瓦帝尼與奈及利亞展開12天義診，21名醫師預計服務當地約3000名民眾，並增設牙科與針灸科。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）將首次前往非洲展開國際義診，7日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行授旗典禮。義診團將於3月18日出發，前往台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼（Eswatini）及奈及利亞（Nigeria），進行為期12天的醫療服務。

義診團由許宗邦醫師領導，共21名成員，包括內科、兒科、家庭科、外科及針灸等專業醫師，並由北美洲台灣人教授協會會長、哈佛大學附屬醫院副教授醫師隨行參與。團隊攜帶價值約3萬美元醫療設備，預計服務約3000名當地民眾。

授旗典禮由駐洛杉磯經文處處長紀欽耀主持，總統府國策顧問林榮松醫師等出席。紀欽耀表示，NATMA義診展現台灣人良善力量，是「台灣能幫忙（Taiwan Can Help）」的最佳寫照。許宗邦指出，史瓦帝尼與奈及利亞民眾平均年收入不到2000美元，雖然當地就醫不需付費，但藥物及醫療器材昂貴，期望透過專業醫療服務及捐贈，改善當地醫療環境。

此次義診特別增設牙科與針灸科，因應當地對此需求殷切。義診團副團長沈裕明醫師表示，史瓦帝尼民眾對針灸接受度高，且當地極缺牙科資源，團隊因此特別準備牙科椅、自動清洗設備與空氣壓縮機等器材。此外，義診團將於史瓦帝尼政府醫院進行3天外科手術，並提供眼科檢查及閱讀眼鏡。奈及利亞醫療資源也十分匱乏，尤其牙科服務幾乎難以獲得，當地政府極力尋求國際支援，因此義診團攜帶完整牙科設備，確保病患獲得高品質治療。

此次義診將與台北醫學大學在史瓦帝尼的駐點醫療團隊合作。該團隊已在當地服務7年，每月進行2次義診，並有4名成員加入NATMA團隊共同服務。

北美洲台灣人醫師協會成立40年，自2003年起已在全球14個國家完成26次義診。NATMA基金會董事長許正雄醫師表示，此次義診籌得超過2萬4000美元善款，除醫療服務外，還將為當地購買食物、生活必需品，並準備約800雙兒童鞋。前總會長楊熾勳醫師強調，協會不僅連結美國台裔醫師，更關心台灣民主與自由。他指出，在賴清德總統支持下，今年將有2名台灣年輕醫師赴南加州交流，展現組織新世代傳承。

洛杉磯 加州 賴清德

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