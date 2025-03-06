南加這裡成為ICE執法重點 華人、印度裔驅逐風險增大

ICE驅逐行動繼續在南加地區進行，很多移民的恐懼感增加。(KTLA5)

ICE 大規模驅逐行動，繼續在南加地區進行。移民 律師指出，針對聖地牙哥縣居民的移民執法力度加大，這里已成為川普 政府反移民政策的主要目標。數據分析顯示，華裔、印度裔移民，收到的出庭通知比預期多，出庭通知是由國土安全部簽發的文件，是驅逐程序的第一步。

「舊金山紀事報」（SFChronicle）報導，非營利資料中心TRAC(Transactional Records Access Clearinghouse)最新分析顯示，大規模驅逐行動，針對的是某些城市和某些國籍的移民。

為了解各群體的移民執法活動是否比預期高或低，研究人員比較拜登政府執政最後19天、與川普政府執政前11天的出庭通知變化，以及特定地區、國籍變化。如果一個群體的變化程度與全國趨勢相同，那這些地區的針對性指數就為「零」。

TRAC發現，洛杉磯縣沒有任何針對性行為，阿拉米達縣（Alameda）、聖馬刁縣(San Mateo)、南加橙縣收到的出庭通知數量，相對減少。移民律師表示，聖地牙哥縣居民的出庭通知數量高於預期，針對該縣的移民執法力度加大；這個由民主黨主導的地方，已成為川普政府反移民政策的主要政治目標。

全美範圍內，中國移民收到的出庭通知比預期多，印度裔移民收到的通知數量也超預期，而委內瑞拉和古巴移民收到的出庭通知數量低於預期。報告還發現，川普上任後，日均出庭通知數量有所下降，從1月1日至19日的2586份，下降到1月20日至31日期間的1180份。

聖地牙哥移民律師Matthew Holt表示，自新總統上任以來，他看到針對沒有犯罪記錄的個人驅逐有所增加，包括那些申請庇護或「童年抵美暫緩遣返」（DACA）的人。「一些收到出庭通知的無證客，以前從未擔心會被驅逐出境，ICE似乎針對等待國土安全部對其案件做出決定的人。」

Holt指出，他有一位客戶是四個孩子的父親，四年前申請DACA後一直等待結果。今年1月底，他正要去上班，卻被ICE官員逮捕並拘留兩周後保釋，並收到出庭通知。Holt表示，作為移民律師，他擁有20年工作經歷，此前從未見過如此冷酷無情的政策，「執法機構沒有仔細考慮整個過程。」

非營利組織「南亞網路」(South Asian Network)執行董事賽義德(Shakeel Syed)表示，包括美國公民、永久居民在內的南亞人，正擔心會成為移民執法目標，他們的恐懼感增加，南亞人常去的地方，已成為移民執法活動的目標。川普政府曾表示，移民執法重點，是針對有犯罪記錄的人員，但移民權益倡議者對此提出質疑。根據TRAC截至2月23日的數據，被ICE拘留的人員中，約有52%沒有犯罪記錄。