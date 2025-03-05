我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

曾勸兒生活要檢點 王大陸父親揭：狠勁是美國軍校訓練

車保險桿貼紙愈怪愈好 商機數百萬

編譯胡立宗／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Yacht樂團的伊凡斯展示她的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報攝影）
Yacht樂團的伊凡斯展示她的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報攝影）

洛時記者／Renée Reizman，編譯／胡立宗

從2000年代中開始，大洛杉磯街頭就愈來愈多令人哭笑不得的保險桿貼紙，經典哏包括：「繼續叭，我正在聽小紅莓1993年的經典」（Keep honking…），「叭叭叭，如果你喜歡關係美學」（Honk if you love…），「我更希望不必上班」（I'd rather be…），或「我旁邊坐的是你爸」（My other ride is...）。

從堪薩斯來的策展人沃卡羅（Jeanne Vaccaro）一直都想有很厲害的保險桿貼紙（bumper sticker），所以長年收集藝術家、音樂家與書店的貼紙，但是她始終不敢貼上去，因為怕弄壞烤漆。住在Echo Park的她說，跟刺青的道理一樣，媽媽總是會唸叨，「不要，因－為－妳－的－車（皮膚）－會－壞－掉」。

一旦卸下心防 就欲罷不能

但是當她發現新買的車有道刮痕時，她毅然決然地貼上了一張貼紙，寫著「我的猶太女孩成人禮，要自由的巴勒斯坦」，並且以顏色強化政治立場。沃卡羅一卸下心防，車上就陸陸續續出現了其他同伴。

先是「叭叭叭，如果你喜歡關係美學」，然後是「我更想喊給恩雅聽」，恩雅（Enya）為女歌手。接著是，「（比起被剝削，）我更想保留我的勞動力」。最後共24枚貼紙，多到保險桿貼不完、繞到車側去。

她到洛杉磯來是為了籌備特展「Scientia Sexualis」（性的科學化），為此她向堪薩斯大學請了學術休假。出人意料的是，經常出入「洛杉磯當代藝術學院」（Institute for Contemporary Art, Los Angeles）讓她，嚴格來說是她的車，成為藝術區的熱門焦點。

沃卡羅說，「一堆人上傳我的照片到Instagram」，「朋友看車便知道是我，爆紅的感覺真奇妙」。雖然她的貼紙偏政治，但她覺得應該不會冒犯別人，至少在開到洛杉磯的路上沒有碰到路怒或謾罵。因為她開過很多次長途，所以現在的興趣是從後照鏡看後面的車，如果對方會心一笑，她會很開心地覺得愛車帶給世界一絲喜悅。

保險桿貼紙的歷史與演變

沃卡羅說，到了洛杉磯才發現，幾乎沒有車是沒有保險桿貼紙的，「至少在Echo Park啦」，她就看過，「繼續叭，我正在聽小紅莓1993年的經典」，小紅莓（Cranberries）為一樂團。

事實上，有現代汽車開始就有保險桿貼紙。這要歸功於吉爾（Forest P. Gill）在1946年的創意，結合了世界大戰時發明的貼紙與螢光漆。他的產品一推出就大受政治團體歡迎，1952年艾森豪競選總統時，一堆車貼了「I Luke Ike」，Ike是艾森豪的暱稱。

貼紙一路暢銷，吉爾的公司在過去80年的年營收數以百萬計。一部分用來傳達政治理念，一部分則宣揚嬉皮文化，另一部分用於支持退伍軍人。到了1991年，聯邦最高法院裁定，保險桿貼紙受到憲法第一修正案的保護，貼紙搖身一變成為言論自由的民意論壇。

最近幾年，保險桿貼紙用色越來越大膽，訂做的貼紙越來越多。在洛杉磯這樣的汽車之都，貼紙已經成為汽車文化的一部分，5至10美元就能宣揚理念，不過更多人樂於自嘲，「要其他人別累死自家的狗」，或是「叭叭，如果你也是呆頭鵝」。

Yacht雙人組的伊凡斯（Claire Evans）描述，以前的貼紙多半講的是普世價值，類似「愛與和平」，現在的貼紙則像是個別音樂、藝人或網路次文化的身分證。在不當藝術家、作曲家與歌手的時候，她還是洛杉磯保險桿貼紙的紀錄家，好奇之下她還做了手機外殼版本的小保險桿貼。

最高招 人人都能找到共鳴

經典用語「Keep honking…」等，在一開頭就提到過，雖然方便所有人套用，但是保險桿貼紙「創作者」（creator）堅持持續進步，伊凡斯就說，她想讓她的貼紙曖昧不明到，任何人都能從中取樂。

2020年創造出新經典的德朗屈（Christopher DeLoach）大概是現在「艱澀派」的創始人。他在Echo Park工作室接受訪問時說，最早是公司Texino要他推出一款可以搭配高科技車款的小物，因為受到朋友的啟發，他最後鎖定了以柯川（John Coltrane）為主題的保險桿貼紙。

從收到的回應中，德朗屈認定「沒有人能夠瞭解貼紙的意涵」，最後決定自己在Instagram上用「@thatscoolthankyou」的帳號賣，最初的柯川款大概賣出3000枚，其他數千枚則當贈品。之後陸續推出120多款貼紙，不乏給粉絲專用的貼紙，如泰勒絲（Taylor Swift）或瞪鞋搖滾先驅Cocteau Twins。

他的風格雖然幽默，但自己的解讀卻偏闇黑：沉重的事實是，現下的美國是史上強迫灌輸（propagandize）最嚴重的文明，不管何處都是品牌與廣告，第二、第三手傳播左右了人們的意志。因此後續的款式不乏嘲諷宗教觀念或陰謀論的。

自己做保險桿貼紙更酷

市面上的保險桿貼紙五花八門，看起來好像每個人都能找到屬於自己的貼紙。但就像住在聖伯納汀諾縣萊特伍德（Wrightwood）的工程師Catalina Elias一樣，找不到就自己做，她喜歡柔音號樂手Chuck Mangione，最後用Canva做了專用貼紙，「放膽繼續叭，我在聽Chuck Mangione 1977年的經典Feels So Good」。

心理治療師Jack Lam也是其中之一，他一開始的貼紙是「叭我吧，如果你也是呆頭鵝的話」，因為朋友喜歡水禽所以做了大方送。之後碰到耶誕節，換成他送各個朋友，每一張都是符合對方個性的，「感覺很有趣、很好玩」，朋友圈每人一張，也是一種美。

城市中的人都好像被車子孤立起來，但樂手伊凡斯說，觀察別人的貼紙可以提醒自己還有共享的人性，「某些時候，特別針對某一領域的保險桿貼紙，有時可以在路上結緣，與其他人產生共鳴」。

小啟：洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Renée Reizman，攝影者為Chiara Alexa。原文連結：

L.A.’s gone all in on hyper-specific bumper stickers — the weirder the better

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2025-02-17/bumper-stickers-niche-novelty-los-angeles）

伊凡斯的手機版保險桿貼紙。 （Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
伊凡斯的手機版保險桿貼紙。 （Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alex...
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
沃卡羅。（Renée Reizman）
沃卡羅。（Renée Reizman）
各式各樣的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
各式各樣的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
德朗屈的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
德朗屈的保險桿貼紙。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
保險桿貼紙創作者德朗屈。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
保險桿貼紙創作者德朗屈。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alex...
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
伊凡斯的縮小版保險桿貼紙。 （Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
伊凡斯的縮小版保險桿貼紙。 （Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alex...
已經關門的Ruby Fruit，合夥人自製貼紙賣給熟客。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
Catalina Elias的自製貼紙（紅色）。（Catalina Ellis）
Catalina Elias的自製貼紙（紅色）。（Catalina Ellis）
Yacht樂團的伊凡斯。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）
Yacht樂團的伊凡斯。（Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝）

保險 洛杉磯 泰勒絲

上一則

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

延伸閱讀

洛百年餐廳Original Pantry Cafe熄燈 數百人排隊用餐

洛百年餐廳Original Pantry Cafe熄燈 數百人排隊用餐
安吉ECM 整合醫療、社工、營養 優化服務流程

安吉ECM 整合醫療、社工、營養 優化服務流程
洛杉磯豪宅遭竊 「百元大鈔」與名牌包散落街頭

洛杉磯豪宅遭竊 「百元大鈔」與名牌包散落街頭
德國上千座墓碑被貼神祕QR Code貼紙 警查出1用途

德國上千座墓碑被貼神祕QR Code貼紙 警查出1用途
網約下藥女迷昏詐財4男 騙到墨西哥 已2人死亡 遭羈押恐終身監禁

網約下藥女迷昏詐財4男 騙到墨西哥 已2人死亡 遭羈押恐終身監禁
南下牧馬的地緣新政治

南下牧馬的地緣新政治

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價