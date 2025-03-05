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存100萬退休+社安福利 多久會花完？

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存100萬退休+社安福利 多久會花完？

編譯陳盈霖／即時報導
存100萬美元退休，多久會花完？（社安局網頁）
存100萬美元退休，多久會花完？（社安局網頁）

沙加緬度蜂報報導，擁有100萬美元儲蓄和社安福利退休金，是否能在加州過上舒適的退休生活？個人理財服務網站GoBankingRates一項最新研究指出，加州是全美第二昂貴的退休地點，僅次於夏威夷州（Hawaii）。

GoBankingRates撰稿人泰勒（Heather Taylor）在上月撰寫的「儲蓄100萬美元加社會安全福利能在每個州撐多久」文章中寫到，「不久前，聲稱需100萬美元才能過上舒適退休生活被認為是大膽說法，隨著生活成本持續上漲，愈來愈多退休人士壽命延長，接近退休年齡的人，要麼需開始存更多錢，或搬到一個儲蓄和社會安全福利能撐更久的州。」

根據Northwestern Mutual調查，2024年平均美國人需140萬美元才能舒適地退休，高於前一年的120萬美元。GoBankingRates估算，100萬美元的退休儲蓄加社安福利，在加州約可撐16.2年。若沒有社安福利，這筆退休儲蓄只能撐12年八個月又五天。

加州人平均每月支出2269美元，根據GoBankingRates細分的報告指出，食品雜貨每年支出5387美元，住房每年2萬2530美元，公用事業水電瓦斯每年支出5202美元，交通6283美元，醫療保險8226美元，年度總支出7萬8864美元，扣除社安福利後的每人年度生活總成本為6萬1406美元。

根據社會安全局（SSA）網站，2025年全國個人每月最高社安福利金為967美元，夫妻1450美元。在加州，個人每月最高社安金為1206.94美元，夫妻和殘疾人士每月最高可領2057美元。

GoBankingRates研究指出，西維吉尼亞州（West Virginia）可說是全美對退休人士最「經濟實惠」的州，100萬美元儲蓄可在該州用88.7年，該州年度支出僅為1萬1263美元（扣除社安福利之後）。相比之下，夏威夷州每年平均支出為8萬125美元（扣除社安福利後），百萬美元退休儲蓄加社安福利在該州僅能撐12.4年。

GoBankingRates這項研究，使用美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）2024年消費者支出調查（Consumer Expenditure Survey）數據，分析65歲及以上人群的全國平均年度支出，並將全國數據乘以密蘇里經濟研究與資訊中心（Missouri Economic Research and Information Center）提供的全美50個州及華盛頓特區生活成本指數得分，也使用社安局2024年11月的每月統計數據等。

社會安全福利 退休金 儲蓄

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