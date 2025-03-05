南加華男詐騙長者數萬美元 一舉動露出馬腳

南加州一名華男涉嫌通過電話詐騙年長女性，騙取約3萬美元，現已被逮捕。(Pixabay、Mohamed_hassan）

南加州 一名華男涉嫌以電話詐騙年長女性，成功騙取約3萬美元，並試圖進一步詐取更多錢財。受害人及時察覺異常並報警，警方成功設局將嫌犯逮捕。

奇諾岡市（Chino Hills）警局4日指出，來自阿罕布拉 市的22歲男子宋昊陽（Haoyang Song，音譯）涉嫌重大盜竊、企圖重大盜竊、共謀、虐待長者及詐欺等罪名被捕。警方研判，案件可能涉及更多嫌犯，調查仍在進行中。

根據警方消息，2月25日，宋昊陽或其同夥透過電話聯繫受害人，聲稱是財政部 官員，謊稱受害者銀行帳戶內資金「不安全」，要求她立即提取3萬美元。受害人信以為真，前往銀行取款，並在家中將款項交給上門領錢的宋昊陽。事發地點位奇諾岡市Pipeline大道15000號街區。次日，受害人再次接到電話，對方要求她提供更多金錢。此時，她驚覺可能遭到詐騙，向警方報案。

2月27日，警方探員與受害人合作，設下誘捕行動，假裝願意再交出3萬美元，並告知嫌犯錢將放在一個鞋盒內。當天下午2時43分，警方埋伏在受害家附近，目睹宋昊陽前來取走鞋盒，立即上前將他逮捕，並將他押送至西谷拘留中心（West Valley Detention Center）。

警方表示，宋昊陽疑為專門透過電話詐騙受害人的犯罪組織成員，當局正持續調查，以確認是否有其他共犯。

警方呼籲，掌握此案相關資訊的民眾，撥打奇諾岡市警局電話909-364-2000提供線索。希望匿名舉報，可撥打 We-Tip舉報熱線1-800-78CRIME（782-7463），或在We-Tip網站（www.wetip.com）提交相關資訊。