我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

直播／川普讚美馬斯克「收回很多錢」 曝想做一件大事

拳打亞裔女「怕她的李連杰功夫」白男被判四年監禁

庫爾富市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2021年6月14日凌晨1時，林斯將受害人毆打在地。（庫爾富警局）
2021年6月14日凌晨1時，林斯將受害人毆打在地。（庫爾富警局）

一名南加州男子因攻擊亞裔婦女被判四年多監禁。司法部（DOJ）4日發布消息，該男子在2021年攻擊了一名亞裔女子，將其重重打倒在地，並辱罵種族歧視語言。

今年38歲的林斯（Jesse Allen Lindsey）3日被洛杉磯聯邦地區法院法官Michael W. Fitzgerald判刑51個月。他在2024年12月對一項仇恨犯罪指控認罪，他自2024年7月開始被監禁在聯邦監獄。

案件發生在2021年6月14日凌晨1時，在庫爾富市（Culver City）大街上，受害人正走路去上班，林斯在大街上開始跟著她，大聲辱罵帶有種族歧視的語言，並對她說，「你不屬於這裡。」之後他揮拳打受害人頭部，受害人臉朝下摔倒在馬路中間。林斯喊道，「你聽到我說的話了嗎，我說早上好，賤人。」

案發後，急救人員到達現場將受害者送往醫院救治。據悉，女子臉部縫了約11針，襲擊導致她頭部、耳朵都遭受創傷，一個月無法工作，並在接下來的一年持續疼痛。

法官Michael W. Fitzgerald在判刑時認為這是「令人震驚和可怕的案子。」他提及林斯「嚴重的犯罪記錄。」林斯有過13個武器與毒品、家庭暴力、盜竊以及試圖勒索的犯罪記錄，至少14項違反緩刑和審前釋放法規以及19項與執法人員接觸不當指控。

在暴力襲擊亞裔女子後，他從新聞報導中得知該案發酵，他擔心受到嚴厲懲罰，因此逃離加州。執法人員最終在加州州監獄找到了他。

在執法人員的調查中，林斯承認了毆打受害人，但謊稱出於自衛。林斯稱被害人為「小亞裔人」，說「髒話」，看起來像「黑幫」，並提到會武術的華人演員，林斯聲稱受害人可能會拿出「李連傑的（功夫）」。

受害人是一名中年亞裔女性，身高5英尺，體重約120磅，而林斯身高超過6英尺，重約250磅。

美國聯邦調查局（FBI）在庫爾富市警局的協助下調查了該案。美國副檢察官Lindsey Greer Dotson負責起訴該案。

亞裔 種族歧視 加州

上一則

美富商俞宗明 告婚外情嫩模陳女欺詐 一審敗訴

延伸閱讀

甫判關3年 槍殺竊賊前警察獲維州長免刑

甫判關3年 槍殺竊賊前警察獲維州長免刑
「藝在棱角」支援亞裔囚犯 談監禁心聲

「藝在棱角」支援亞裔囚犯 談監禁心聲
禮品卡詐騙 3華裔認罪 面臨最高20年監禁

禮品卡詐騙 3華裔認罪 面臨最高20年監禁
Lisa處女秀獲讚 國寶級影后：她熬夜連拍4小時舞戲不喊累

Lisa處女秀獲讚 國寶級影后：她熬夜連拍4小時舞戲不喊累
俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准

俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准
向高速公路丟物品 示威者被控重罪 恐7年監禁

向高速公路丟物品 示威者被控重罪 恐7年監禁

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31
中國籍嫌犯賈澤悅（左）與李明智。（DOJ提供）

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

2025-02-25 20:34

超人氣

更多 >
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
南加華男兇殘弒母殺弟 庭審揭慘劇內幕

南加華男兇殘弒母殺弟 庭審揭慘劇內幕