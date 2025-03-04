拳打亞裔女「怕她的李連杰功夫」白男被判四年監禁

2021年6月14日凌晨1時，林斯將受害人毆打在地。（庫爾富警局）

一名南加州 男子因攻擊亞裔 婦女被判四年多監禁。司法部（DOJ）4日發布消息，該男子在2021年攻擊了一名亞裔女子，將其重重打倒在地，並辱罵種族歧視 語言。

今年38歲的林斯（Jesse Allen Lindsey）3日被洛杉磯聯邦地區法院法官Michael W. Fitzgerald判刑51個月。他在2024年12月對一項仇恨犯罪指控認罪，他自2024年7月開始被監禁在聯邦監獄。

案件發生在2021年6月14日凌晨1時，在庫爾富市（Culver City）大街上，受害人正走路去上班，林斯在大街上開始跟著她，大聲辱罵帶有種族歧視的語言，並對她說，「你不屬於這裡。」之後他揮拳打受害人頭部，受害人臉朝下摔倒在馬路中間。林斯喊道，「你聽到我說的話了嗎，我說早上好，賤人。」

案發後，急救人員到達現場將受害者送往醫院救治。據悉，女子臉部縫了約11針，襲擊導致她頭部、耳朵都遭受創傷，一個月無法工作，並在接下來的一年持續疼痛。

法官Michael W. Fitzgerald在判刑時認為這是「令人震驚和可怕的案子。」他提及林斯「嚴重的犯罪記錄。」林斯有過13個武器與毒品、家庭暴力、盜竊以及試圖勒索的犯罪記錄，至少14項違反緩刑和審前釋放法規以及19項與執法人員接觸不當指控。

在暴力襲擊亞裔女子後，他從新聞報導中得知該案發酵，他擔心受到嚴厲懲罰，因此逃離加州。執法人員最終在加州州監獄找到了他。

在執法人員的調查中，林斯承認了毆打受害人，但謊稱出於自衛。林斯稱被害人為「小亞裔人」，說「髒話」，看起來像「黑幫」，並提到會武術的華人演員，林斯聲稱受害人可能會拿出「李連傑的（功夫）」。

受害人是一名中年亞裔女性，身高5英尺，體重約120磅，而林斯身高超過6英尺，重約250磅。

美國聯邦調查局（FBI）在庫爾富市警局的協助下調查了該案。美國副檢察官Lindsey Greer Dotson負責起訴該案。