專家：「長者覺少」是誤區 這樣做可改善睡眠

儘管許多長者有難以整夜安眠的困擾，但並不代表不需要睡眠，專家推薦了一些方法改善睡眠質量。（ChatGPT生成）

許多人認為，伴隨年紀增長，對睡眠的需求自然會減少，然而專家指出這是一種誤解。儘管許多長者常有整夜難以安眠的困擾，但這並不代表他們不需要睡眠，專家推薦了一些改善睡眠質量的方法。

據CBS報導，睡眠心理學家哈里斯（Shelby Harris）表示，年齡漸長，壓力、睡眠結構變化以及荷爾蒙波動，都會影響睡眠的時長和質量。當人們進入60歲、70歲後，深度睡眠時間會減少，導致整體睡眠變淺，這也讓失眠 的情況更為常見。此外，夜間頻繁醒來上廁所，進一步影響了睡眠質量。根據專門研究睡眠健康的睡眠基金會（Sleep Foundation）統計，65歲及以上的長者中，約有40%至70%患有慢性睡眠障礙。

對於女性而言，荷爾蒙變化對睡眠的影響尤為明顯。隨著雌激素和黃體酮的下降，更年期婦女更容易出現潮熱、盜汗等問題，進而影響夜間休息。此外，女性罹患睡眠呼吸中止症與失眠的機率也較高。哈里斯指出，長者缺乏深度睡眠的現象，可能與進化有關。她解釋，深度睡眠的主要功能之一是促進肌肉修復與生長，而隨著年齡增長，人體對此需求減少，因此夜間更容易因疼痛、翻身或排尿而頻繁醒來。相比之下，年輕人和兒童則能獲得較多深度睡眠，以支持身體發育。

許多人認為，年紀越大對睡眠的需求就會減少，然而哈里斯指出，這是一種誤解。她說，「如果醫生告訴患者，隨著年齡增長，睡眠大幅減少是正常現象，那麼應該再尋求其他專業意見。」她補充，有些長者會透過白天小睡來補充夜間睡眠不足，這在作息較不規律的群體中尤為常見。然而，長時間躺在床上或頻繁打盹，可能反而會降低夜間的睡眠品質。

改善睡眠的方法除了保持良好的睡眠環境，例如營造涼爽、黑暗、安靜的空間，以及建立固定的就寢習慣之外，哈里斯還建議一些額外的策略。例如，若經常半夜醒來，可以在白天花五分鐘進行冥想，以幫助大腦放鬆。此外，白天減少臥床時間、減少午睡時間，也能促進夜間更穩定的睡眠。如果這些方法持續數周仍無改善，則應諮詢醫生。

哈里斯指出，目前已有許多治療選項，例如針對失眠的認知行為療法（CBT），亦可透過睡眠研究評估是否有潛在睡眠障礙，必要時可考慮藥物治療。 她強調，睡眠問題並非無法改善，長者應積極關注自身的睡眠健康，以提升生活品質。