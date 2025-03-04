這家全美連鎖快餐正在免費送三明治 僅限一天

全美知名三明治連鎖店吉米約翰（Jimmy John's）3月4日正在送出價值100萬美元的免費烤三明治，顧客可使用促銷代碼「TOASTEDTUESDAY」來領取。（Jimmy John's官網截圖）

據KTLA5電視台報導，全美知名三明治連鎖店吉米約翰（Jimmy John's），3月4日（周二）正在送出價值100萬美元的免費烤三明治，以慶祝新產品的推出。

該連鎖店表示，提供免費食品是為了感謝顧客在新產品研發過程中的耐心等待。首席品牌營銷官Darin Dugan在聲明中表示：「雖然我們在烤三明治派對上略微遲到，但我們確保它們值得等待。我們的顧客一直很有耐心，所以我們將以最好的方式感謝他們：送出價值100萬美元的香脆三明治。這些三明治擁有Jimmy John's的所有特色，還多了一份溫暖的風味。」

此次免費三明治優惠在全國範圍內適用，顧客可通過該連鎖店的網站（jimmyjohns.com）或應用程式，使用促銷代碼「TOASTEDTUESDAY」來領取。

Jimmy John's在全美擁有超過2700家門市，遍布43個州。在華人聚集的南加州聖蓋博 谷地區，也有多家門店可選。

該公司在聲明中提醒，「飢餓的粉絲要迅速行動；一旦價值100萬美元的烤三明治被領完，它們就沒了。」