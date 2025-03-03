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南加華男亂刀弒母 槍殺弟 檢揭4年前慘案嫉妒釀禍

記者陳開／波莫那即時報導
洛杉磯縣法醫辦公室驗屍報告顯示，兩名受害者被兇手以極其殘忍的方式殺害。（洛杉磯縣法醫辦公室）
洛杉磯縣法醫辦公室驗屍報告顯示，兩名受害者被兇手以極其殘忍的方式殺害。（洛杉磯縣法醫辦公室）

時隔近四年，華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那（Pomona）高等法院開啟陪審團審理。這起人倫慘劇許多未曾披露的案情，隨庭審浮出水面。檢方認為，是嫉妒讓Eric Kwan對親人痛下殺手；而辯方則稱，做這一切的目的，是自我防衛。

2021年5月21日晚，時年28歲的Eric Kwan前往鑽石吧市Kiowa Crest街1500號的母親家，殺害時年55歲的母親Loretta Ho和23歲的弟弟Edward Kwan。被告殺人手法凶殘，兩名受害者身上除多處槍傷，頸動脈、氣管和食道還被刀切開。

嫌犯Eric Kwan案發被捕後一直關押至今，對兩項謀殺重罪指控表示不認罪；3日他身著白色囚服出庭，神情平淡。法官Mike Camacho向世界日報記者指出，考量案情複雜，以及檢方要求向陪審員候選人提出諸多額外問題（例如案發現場照片血腥，觀看後能否承受），陪審團選擇預計將持續至5日；而整個案件的庭審，可能持續數周。檢方稱，不會尋求死刑，將對被告求處終身監禁不得假釋。

檢方：嫉妒弟弟 痛下殺手

負責本案的洛縣助理檢察官Laura Uyeno與Megan Callaghan認為，被告Eric Kwan弒母殺弟，是早有預謀的。

受害者Loretta Ho與前夫Steven Kwan育有兩個孩子，大兒子是Eric，小兒子是本案另一名受害者Edward。哥哥Eric一直嫉妒弟弟Edward，認為父母偏袒弟弟，導致其受到不公正待遇。Eric對Edward的恨，由來已久；早在這起殘忍命案發生前，兄弟倆就有過數次暴力衝突。2006年，時年13歲的被告Eric就與8歲弟弟爆發激烈衝突，在打鬥過後，Eric在臥室放火。檢方認為，Eric此舉，是要燒死弟弟。

案發約一年前，即2020年4月23日，Eric與Edward因生活瑣事再次發生爭吵，隨後升級為肢體衝突。在打鬥過程中，Eric曾將裝有熱水的玻璃杯砸到弟弟臉上，導致後者臉部燙傷與碎玻璃劃傷。母親Loretta隨後介入爭端，並護住弟弟Edward；但因為兄弟都有受傷，Loretta只好打電話叫來前夫Steven，分別將兩個孩子送往醫院。雖然受傷嚴重，但兩兄弟均拒絕醫師的報警建議。

此次事件後，Loretta下決心讓兩兄弟分開住，她命令Eric打包行李搬去其位安大略的叔叔家。案發前夕，即2021年5月初，Eric與叔叔家產生矛盾，他自行決定要搬回母親家。檢方認為，Eric要解決他搬回去的障礙，即母親與弟弟；Eric通過此前與弟弟的爭端了解到，弟弟會反抗且母親會站在弟弟一方，Eric因此買槍，並在2021年5月21日對母親與弟弟痛下殺手。

案發早晨，Loretta與Edward仍在睡覺。Eric用一直留有的家鑰匙打開門後，先前往Edward房間，朝睡夢中的Edward連開六槍，然後再拔刀向他連刺至少八下。檢方認為，Eric此舉是在宣洩多年來對弟弟的憤恨。Loretta聽到異響前往查看，在房屋過道碰上Eric，後者先用槍猛擊母親面部，然後再拔刀至少刺了十次，並對母親實施割喉。據現場血跡研判，Loretta死前曾拼命往前伸手，想拿座機電話向外界求救。

行凶後一小時，Eric駕車在洛杉磯縣到處跑，他將作案刀具丟棄到某垃圾桶後回家。他用塑料袋將母親與弟弟的屍體打包並移動到後屋，然後清理血跡。父親Steven接到叔叔電話，稱Eric離開其住處且行為異常，Steven數次撥打Loretta與Edward電話無人接聽，前往查看；在門口發現Eric與屍體後，Steven趕忙離開並報警。

辯方：精神異常 自我防衛

公辯律師David Fujimoto提交給法庭的文件顯示，根據醫師報告，被告Eric有嚴重憂鬱症（major depressive disorder），他對未來的負面事件或過去遭遇過的威脅，可能出現認知扭曲。醫師通過Eric的童年好友了解到，Eric小時候在家裡遭遇不公平對待；除此之外，他的憂鬱症，也讓他錯誤理解家人的行為，導致其有非常痛苦的童年。

除此之外，根據父親Steven的證詞，在案件發生前幾個月，Eric就曾在未事先通知情況下，前往母親與弟弟的家。當時弟弟Edward非常害怕Eric會傷害他，於是從廚房拿了一把菜刀防身，且有可能在此後一段時期內，長期在臥室藏刀。Edward生前曾對同事與朋友說過，如果讓他再跟Eric同住，他可能會殺了Eric。辯方認為，這可能是Eric案發當日持槍前往的原因。在憂鬱症影響下，此舉是為自衛。

Eric在童年時期，可能遭遇家暴。在2006年縱火案後，Eric被關押在Los Padrinos少年監獄，他向獄警說曾遭父母家暴。而Eric的父親Steven，目前身背四項輕罪，其中包括2005年對妻子及本案受害者Loretta Ho的家暴，以及2017年對女友的家暴。

華男Eric Kwan弒母殺弟。圖為案發現場。（本報資料照片）
華男Eric Kwan弒母殺弟。圖為案發現場。（本報資料照片）
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開...
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開／攝影）
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開...
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開／攝影）
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開...
華男Eric Kwan弒母殺弟案，3日在波莫那高等法院開啟陪審團審理。（記者陳開／攝影）

家暴 憂鬱症 鑽石吧

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