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洛杉磯豪宅被搶後 「百元大鈔」、名牌包散落街頭

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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圖為散落一地的被盜道具假百元美鈔。（NBC電視台截圖）
圖為散落一地的被盜道具假百元美鈔。（NBC電視台截圖）

據NBC電視台報導，3日凌晨，位於洛杉磯高端社區Bel Air的豪宅遭竊賊闖入，電視畫面顯示偷竊物品與假鈔被隨意丟棄在住宅外的街道上。遭竊屋主告訴媒體，假鈔是近期在家中拍攝使用的道具，竊賊將這些百元假鈔和多個名牌包遺棄在現場。

洛市警局西洛杉磯分局接到報案後，於凌晨1時左右趕到位於Milldale Drive的犯案現場，該地點位於405高速公路東側。警方透露，幾個名牌包包被丟棄在路旁停靠的一輛紅色車輛上及附近，百元假鈔散落一地。調查人員表示，他們正在尋找至少兩名嫌疑人。警方相信，竊賊是通過豪宅後門進入室內，案發後翻越圍牆，駕駛車輛離開現場。

目前，警方尚未確定住宅內被盜走的具體物品及數量，但表示案發時屋內並無人員在場。屋主則透露，衣櫃遭翻動，並造成住宅部分損壞。屋主表示，事發時自己不在家，但竊賊曾與鄰居的保安發生對峙。

目前這起入室竊案仍在調查中，警方表示至今尚未收到任何人受傷的報告。

資料顯示，Bel Air是洛杉磯最著名且最具聲望的高端住宅區之一，位於洛杉磯西部，擁有壯觀的景色和奢華的住宅。這個社區以其寧靜的環境、私密性以及豪華的生活方式而聞名，是好萊塢名人、企業高層、以及國際富豪的首選居住地，也吸引國際買家。這裡的房價房價非常高，許多房屋價格都在數千萬美元或更高，並且擁有極高的私密性。

洛杉磯 房價 好萊塢

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