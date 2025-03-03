「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月13日後永久終止。（本報檔案照）

綜合Newsweek等多家外媒報導，特殊職業移民簽證 類別EB-4中的部分項目即將於3月13日後永久終止，此舉可能導致部分宗教組織難以填補顧問、翻譯等職缺。

根據規定，EB-4項下的宗教類職位包含「牧師簽證」與「非牧師簽證」。美國公民 暨移民局（USCIS）明確表示，此次永久終止的範圍僅包括「非牧師簽證」（Non-Minister Religious Workers）。 規定指出，申請EB-4「非牧師簽證」的最後期限為2025年3月13日。該簽證屬於就業基礎移民簽證的一種，獲批者可獲得美國永久居留權，並有機會申請美國公民身分。

然而，這項變更將對眾多宗教職位造成衝擊，影響範圍包括前往美國為宗教組織工作的修女、僧侶等。根據USCIS在2023年數據，目前每年發放多達5000個EB-4簽證，當年發出的簽證數量達數百張。

美國天主教主教會議（USCCB）早在2022年曾表示，通過EB-4簽證來美的宗教工作者為有需要的群體提供庇護服務、照顧病患，並協助難民及移民融入社會。 2024年12月，時任總統拜登將該簽證項目延長至2025年3月14日，這意味著申請人必須在3月13日前入境或完成身分調整。值得注意的是，受聘擔任牧師的人員及其配偶與子女，將不受此次變更影響。

與其他美國簽證一樣，EB-4「非牧師簽證」的申請者須符合嚴格標準，其中包括在申請前至少為擔保其簽證的宗教組織工作滿兩年。此外，美國政府也需確認該宗教組織為合法的非營利機構。 對於該簽證的終止，天主教法律移民網絡（Catholic Legal Immigration Network）移民服務處主任納蘭霍（Miguel Naranjo）表示，「這一決定將對美國所有宗教信仰組織造成毀滅性影響。」

USCIS於2025年2月發布的簽證公告中指出，已經核發的EB-4「非牧師簽證」，其有效期限僅至2025年3月13日。所有希望以非牧師特殊移民類別入境美國的人士，必須在當日午夜前獲准入境。儘管該簽證計畫過去曾多次獲得延長，但根據USCIS的公告，現任政府可能不會再次延長該計畫。