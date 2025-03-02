眾籌網頁GoFundMe也有假 捐款前先經這三層過瀘

GoFundMe在官網上說明其功能及運作方式。(截自GoFundMe官網)

洛杉磯 時報報導，數千個GoFundMe 線上募款活動已被發起，以支援遭受洛杉磯縣毀滅性野火影響的受災者。然而，官方警告，應當心詐騙性的GoFundMe帳號。

自1月7日上午第一場野火燃起以來，許多由受災者或其代表發起的 GoFundMe 募款活動陸續出現，請求捐款以支付災後救援、重建、短期住宿、衣物及其他緊急需求。

柏克維茲（Erin Berkowitz）是一名天然染色藝術家，她在伊頓野火（Eaton fire）中失去了位於艾塔迪那 （Altadena）的家。一位親密朋友於次日為她發起GoFundMe募款，希望幫助她補充因火災而損失的藝術材料和用品。然而，到了1月9日早晨，她發現一個假冒的Instagram帳號正在模仿她，並向她的朋友及追蹤者分享一個虛假的GoFundMe募款連結。

她說：「他們複製了我的照片和個人簡介，我們的用戶名稱幾乎相同，只是在他們的名稱某部分加了一個底線（underscore）。」該虛假GoFundMe募款頁面與她的募款頁面幾乎一模一樣，唯一的差別是網址略有不同。柏克維茲與親友立刻向GoFundMe舉報了該假冒帳號，該募款活動隨後在24小時內被移除。

柏克維茲說：「在我人生中最糟糕的時刻——最恐懼、最悲痛、最令人沮喪的時刻，竟然還要面對這種事，這真的讓人極度焦慮和壓力爆棚。」

為了打擊這類詐騙行為，GoFundMe建立了一個官方驗證募款頁面，集中列出所有與洛杉磯地區野火相關的經過核實的募款活動。洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）也呼籲民眾，捐款時務必提高警覺，尤其是在GoFundMe上的募款活動。

巴格指出，「現在有很多詐騙行為，許多GoFundMe募款其實是不合法的」；「如果某個募款活動讓你覺得可疑，或者好得不像是真的，請打電話給我的辦公室，拜託，我會幫你查清楚。但請千萬不要上當受騙。」

以下是GoFundMe如何驗證募款活動、收取手續費並設置小費 機制的方式，以及辨別募款活動真偽的小技巧。

捐款者若有疑慮可舉報

截至1月中旬，GoFundMe官方驗證的集中頁面上共有103頁、超過1200 個正在運作的募款活動。根據 GoFundMe發言人表示，募款活動若要被視為「已驗證」，必須通過強化的盡職調查程序，該程序結合人工審查與技術工具，以偵測並防範不當使用行為。當募款活動通過驗證後，它們會被加入官方的集中頁面。

GoFundMe的信任與安全團隊（Trust and Safety Team）會直接與募款發起人聯繫，以確認與受助對象（個人或家庭）之間的關聯，並協助他們設定受益人。該發言人表示，「當募款活動是為了幫助發起人以外的人時，資金將由我們的支付處理機構安全保管，直到受益人資訊獲得驗證後，才會直接轉入GoFundMe受益人的帳戶」。

如果捐款者對某個募款活動有疑問，GoFundMe 建議使用「聯絡發起人」按鈕，直接向募款發起人詢問細節。若發起人未回應詢問，或捐款者對募款活動存有疑慮，可向GoFundMe 舉報。任何人皆可透過「舉報募款活動」按鈕提交檢舉，啟動即時調查，以驗證募款活動的真實性。

募款若是詐騙全額退款

一旦調查證實募款活動為詐騙，所有捐款者將獲得全額退款。透過 GoFundMe 捐款保障計畫（Giving Guarantee），平台承諾確保捐款人的資金安全。發言人強調，GoFundMe 對於平台的不當使用採取零容忍政策，並且會全力配合執法機關調查任何涉及詐欺的案件。

自行決定是否支付「小費」

當捐款者點擊「捐款（Donation）」按鈕後，系統會引導至一個頁面，選擇一次性或每月定期捐款，並輸入捐款金額。在此金額下方，有一個「向GoFundMe 服務支付小費（Tip GoFundMe services）」的選項，系統預設小費為捐款金額的14%，這筆小費直接支付給GoFundMe公司。捐款者也可手動調整小費金額，最低可設為0%，最高可達35%。

GoFundMe表示，小費功能完全自願，公司主要依靠這些額外的小費來「維持高品質客服、信任與安全保障措施，以及全球頂級的募款技術」。

三層次過濾 捐款前先調查

GoFundMe官方及專家建議捐款者在捐款前先做一些背景調查，以確保募款活動的可信度。

一、檢查募款頁面細節

●募款標題、圖片與描述是否清晰：是否詳細說明募款用途、存在拼寫錯誤或語句不通順等情況。

●比對募款描述內容：可交叉比對募款內容與社群媒體或當地新聞報導，確認資訊真實性。

●使用線上工具驗證聯絡資訊：可透過Spokeo等線上搜尋工具，查詢發起人是否提供有效的聯絡資訊，如地址與電話。

●確認圖片是否經過 AI 生成或編輯：可利用 Google反向圖片搜尋（Google Reverse Image Search），查詢圖片來源，確保圖片未經修改或盜用。

二、確認募款資金用途

●募款目的是否明確：募款人是否清楚說明資金將如何使用？是否有透明度？

●確認受益人與發起人的關係：募款發起人與受助者的關聯是否明確？

●查看留言與捐款人：是否有親友或社區成員留言支持？是否有捐款？

三、最重要的——相信你的直覺！

如果某個募款活動讓你覺得有異常，請相信你的直覺。 消費者行動（Consumer Action）發言人 Ruth Susswein 表示，「如果你覺得哪裡不對勁，那就假設你的感覺是正確的，並相信自己的判斷」。