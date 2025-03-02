綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
海關暨移民執法局（ICE）逮捕非法移民的行動，正在南加地區展開，引起當地部分民眾恐慌。資深律師指出，不僅無證移民面臨驅逐；綠卡持有者、美國公民如果符合一定條件，也可能會被取消身分、並驅逐出境。
律師劉龍珠表示，美國公民分兩種，一種是在美國出生的公民，另一種是後來入籍成為公民，前者不會面臨驅逐，但後者就有可能。他舉例，假結婚成為美國公民，被發現後就可能被吊銷公民身分，並驅逐出境；對入籍公民來說，如果有犯罪記錄，也恐面臨驅逐風險。「近幾年來，入籍公民被驅逐的人數正在逐漸增加，現在的局面，這個數字將會急劇升高。」
劉龍珠認為，綠卡持有者如果有犯罪記錄，相比入籍公民，面臨遣返的情況更常見，特別是一些犯罪行為，華人很容易忽略。他解釋，華人常涉包括家暴、酒後駕車等違法行為，但不當回事，以為這些都是輕罪。「在華人認知裡，夫妻之間吵架、肢體衝突，只是家務事，並沒有意識到可能已涉嫌家暴。」
劉龍珠舉例，他曾處理過一起案例，丈夫認為妻子外遇就實施家暴，丈夫的觀念，這樣的情況下打妻子沒有做錯。「類似情況在華人家庭比較常見，華人的文化就是，夫妻床頭吵架床尾合。」但在美國，特別是加州，對家暴的法律處罰非常嚴格，只要一方報警，警方一定趕到現場，即便沒有造成任何實際性人身傷害，也會拘留當事人。「對有家暴記錄的綠卡持有者，在ICE目前全面執法的大環境下，這些人可能被遣返，同時取消綠卡身分。」
關於酒後駕車，也是華人容易忽略的情況。劉龍珠解釋，有些司機不勝酒力，即便只喝很少的酒，也會開車東倒西歪；有些人酒量很好，千杯不醉，但只要酒精含量測試超過0.08，就會被控酒駕，並記錄在犯罪檔案上。有酒駕記錄的綠卡持有者，同樣面臨驅逐風險。
家暴、酒駕等犯罪記錄，作為公開資料記錄在案，ICE很容易查獲。此外，律師還表示，華人非法種植、運輸、出售大麻，這些人會成為聯邦此次突襲行動的重要打擊目標，「因為在聯邦層面，與大麻相關的很多行為，本就不合法。」
劉龍珠補充，對一些綠卡持有者，並沒有犯罪記錄，但他們在入境美國時，就面臨驅逐風險。主要原因之一，就是在海外停留時間過長，又沒有及時取得回美證。法律規定，綠卡持有者如果離境超過6個月，就一定要申請回美證；如果離境6個月至12月，沒有回美證入境美國時，很可能會遭遇海關盤問；若離境超過一年，被拒絕入境的可能性就更大。律師強調，回美證必須在離開美國前申請，「這些情況很常見，華人無法入境的同時，綠卡也可能會被吊銷。」
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