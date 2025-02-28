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洛縣華人區鄰里糾紛 女子要放火燒房 持刀對峙被警擊斃

洛杉磯訊
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洛杉磯縣警局執行搜查令，擊斃一名手持大刀對歭的女子。（LASD示意圖）
洛杉磯縣警局執行搜查令，擊斃一名手持大刀對歭的女子。（LASD示意圖）

洛杉磯縣警局（LASD）消息，2 月 27 日星期四凌晨，警員對羅斯密（Rosemead）一名女子的住家進行搜查，懷疑其試圖放火焚燒鄰居家，當時該她攜帶了一把大刀與警察對峙時，但被警員開槍擊中，送醫後死亡。洛縣法醫所尚未確認她的身分，事件中也沒有警員受傷。

據洛杉磯縣警局巡佐莫迪卡 (Michael Modica) 介紹，26日傍晚 6 點06 分，天普市警分局（Temple Station）接到報警電話，警員前往位於羅斯密市斯科特街 （Scott Street）8700 街區調查鄰居糾紛。 電話稱，肇事者是一名成年女性，她正試圖縱火焚燒鄰居的房子。

警員到達後不久，就發現嫌疑人進入了她的房內並拒絕出來。在調查過程中發現了縱火和可能造成嚴重人身傷害的暴力攻擊的證據。天普市警分局探員們繼續調查，並且申請的搜索令也送達該現場。

莫迪卡警官說，在執行搜查令時，警員在該地點發現了嫌疑人。嫌犯手持大刀，隨後警員介入並開槍。嫌疑人遭槍擊並被送往當地醫院，隨後被宣布死亡。犯罪嫌疑人所持的武器在現場被繳獲。

每當洛杉磯縣警局發生涉及警員的槍擊事件，且有人被槍擊時，就會立即在現場展開多項獨立調查。 其中包括警局兇殺案調查局和內務局的單獨調查。洛杉磯縣警局立即通知監察長辦公室，監察長辦公室派遣代表前往案發現場，並在整個調查過程中提供獨立監督。

重大案件審查小組（Critical Incident Review Panel）將進行初步審查，以確定是否需要採取任何立即行動。槍擊事件的每個細節都經過警局執行武力審查委員會的審查。在此過程中，警局法律顧問會提供意見。

洛杉磯縣檢察官辦公室司法系統誠信部門進行法律分析，以確定是否提出刑事指控以及槍擊事件是否合法。

任何有關此案的知情者，舉報電話可撥打犯罪熱線 1-800-222-8477 或造訪 lacrimestoppers.org

槍擊 洛杉磯 天普

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