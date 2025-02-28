南加周末起降溫降雨至下周 雨量小到中等

南加地區未來降溫趨勢迎來降雨。（pexels截圖）

南加州地區在經歷數日溫暖天氣後，氣象專家預測，28日起，洛杉磯 、橙縣 及內陸帝國（Inland Empire）地區將迎來降溫與零星降雨，降雨天氣或持續至下周。

國家氣象局洛杉磯分局氣象專家基特爾（Ryan Kittell）表示，洛杉磯縣各地周五（28日）將迎來「明顯降溫」，相比周四高溫（華氏80多度，攝氏27度以上），周五最高氣溫降至華氏70至75度（約攝氏21至24度），周末進一步降至華氏60多度。

降雨方面，洛縣周五起至下周大部分時間都有降水機率。部分地區周五晚至周六早晨將出現零星小雨，約60%的地區周日將再次迎來降雨。此外，下周一晚至周二、周二晚至周三也可能降雨。

氣象預報顯示，另一場風暴系統預計下周三到達，持續至周四，屆時約70%的地區將出現小到中等程度的降雨。

基特爾表示，目前所有預測中的降雨均不會帶來暴雨或洪水風險，但民眾仍應留意天氣變化，並適時調整出行計畫。

國家氣象局聖地牙哥分部首席氣象專家斯圖爾德（Paul Steward）也表示，本周五晚間至周六將出現零星小雨，累積雨量預計不超過0.1英寸，且至周五晚間10時前降水機率較低。

內陸帝國的最高氣溫預計周五將達到華氏70多度。橙縣沿海地 區的最高氣溫可能降至華氏60至65度，內陸地區則可能達到華氏70度左右。

周末氣溫將進一步下降，內陸帝國的最高氣溫預計為華氏60至65度，橙縣沿海地區最高氣溫約為華氏60度，內陸城市則約為華氏60多度。未來周一氣溫可能進一步降至華氏55至60度，周二後才會稍微回暖。

預計周日將有另一股低氣壓系統進入，為內陸帝國和橙縣帶來約0.1英寸的零星降雨。降雨將從周日清晨的小雨開始，隨著時間推移，降雨機率將逐步增加，並可能持續至周一上午。周二可能仍會有殘留小雨，然後周三將有另一股低氣壓系統移入。