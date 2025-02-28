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聖地牙哥英語服務營 鼓勵青年暑期返台教學

橙縣訊
「海外青年英語服務營」說明會，家長、學生、聖地牙哥僑務職人員與橙僑中心主任蕭蓓如(前排右四）、僑務委員謝家樹(前排右三）、僑務委員葉芸青(前排右二)分享。(橙僑中心)
「海外青年英語服務營」說明會，家長、學生、聖地牙哥僑務職人員與橙僑中心主任蕭蓓如(前排右四）、僑務委員謝家樹(前排右三）、僑務委員葉芸青(前排右二)分享。(橙僑中心)

橙縣華僑文教服務中心23日在聖地牙哥中華學苑舉行第二場「海外青年英語服務營」說明會，吸引眾多有興趣的學生與家長到場參與，期望透過過往學員與家長的親身經驗分享，讓大家更深入了解英語服務營的內容與收穫。去年參加營隊的四位學員與三位家長，分享他們在台灣的教學體驗、文化適應以及個人成長。

FASCA聖地牙哥分會的學員曹又鈴 (Katharine Tsaur) 和吳平安(Sophia Wu) 擔任主持人。橙僑中心主任蕭蓓如表示，英語服務營不僅提供海外青少年一個暑期返台服務的機會，更是一場深入文化交流的旅程。她鼓勵年輕人利用暑假前往台灣，以英語志工的身份與當地學生互動，並透過實際教學累積寶貴的經驗。她也詳細說明了報名資格、申請流程，並提醒有意參加的學生，須先申請i僑卡，確保報名程序順利完成。此外，蕭主任亦藉此機會，代表僑委會頒發感謝狀予FASCA柳靜娟諮詢老師，以表彰她對學生的指導與付出。

僑務委員謝家樹說明，英語服務營活動行程規劃完善，適合想要體驗海外教學與文化交流的青少年參加。他強調，參與營隊不僅能提升教學能力與領導力，還能促進跨文化溝通，為未來學業與職涯發展打下良好基礎。僑務委員葉芸青則補充，完成教學任務後，學員還能在台灣旅遊五天，深入探索當地文化。此外，服務營也提供80小時的志工時數證明，對於未來升學申請將是一大助力。

去年的英語服務營學員分享了在台灣的難忘經歷與成長收穫。李沂襄(Kaitlyn Lee) 在偏遠地區教學，雖然環境簡樸，但讓她更深入體驗台灣的在地文化與美食，並欣賞到壯麗的山區風景。謝冠廷 (Benjamin Hsieh) 感受到當地人的熱情，像是早餐店老闆每天為他預留早餐，讓他倍感溫暖，但他也提醒未來學員要及早準備教案，避免熬夜備課。曾允中 (Richard Tseng)在教授50名學生英文歌曲時，克服挑戰並提升了教學能力，同時結交了許多志同道合的朋友。錢湘美 (Ella Chian) 雖然培訓課程緊湊，但學生的進步讓她覺得一切努力都值得，並鼓勵未來學員秉持服務精神，以開放的心態迎接挑戰。

家長的見解也提供了另一層面的寶貴資訊。Andy Chian、Jessica Hsieh 和 Claire Chang 皆認為，參與英語服務營讓孩子提前體驗了大學生活，學習如何獨立自主。在這個安全且充滿文化交流的環境中，他們能適應不同文化，還能累積寶貴的人生經驗。許多家長表示，孩子參加營隊後，更具責任感，也對未來的學習與生涯規劃更有方向。

隨著2025年「海外青年英語服務營」的報名正式開放，預計將有更多海外青少年投入這項有意義的活動。年輕志工的付出，不僅為台灣的學生帶來嶄新的學習視野，也讓自身獲得寶貴的經驗與啟發，成就一段精彩而充實的暑期體驗。

橙僑中心主任蕭蓓如(左5)致贈FASCA柳靜娟諮詢導師(左4)感謝狀與分享 學...
橙僑中心主任蕭蓓如(左5)致贈FASCA柳靜娟諮詢導師(左4)感謝狀與分享 學長姊、家長感謝禮物。（橙僑中心提供）

聖地牙哥 升學 橙縣

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