北美台中女中校友會30周年慶 經典綠校服登場美好回憶

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀伉儷出席北美台中女中校友會30周年盛會。（主辦單位）

北美台中女中校友會於2月23日隆重舉行2025年年會，以「杯盞話舊情、歡宴敘情長」為主題，熱烈慶祝校友會成立30周年。當天，理事團隊特別穿著台中女中的經典綠校服登場，勾起校友們青澀歲月的美好回憶，場內笑聲不斷，氣氛溫馨熱烈。

活動當天，駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀伉儷應邀出席。紀欽耀致詞時表示，台灣擁有優質且普及的教育體系，台中女中更是台灣中部知名學府，培育許多成就非凡的校友，例如僑務委員劉煥君、僑務諮詢委員陳玲華都是傑出校友。北美台中女中校友會多年來團結合作，積極支持台灣政府，服務僑界與當地社區。他特別祝賀校友會未來會務蒸蒸日上，再創高峰。

在紀欽耀處長的見證下，新任會長陳昭如與卸任會長蕭迪玉進行了交接儀式。紀欽耀並代表經文處頒贈賀狀「群賢薈萃、再創新猷」，以表彰校友會對僑界的貢獻。

新任會長陳昭如致詞時表示，當天共有11位歷屆會長齊聚一堂，共同慶祝校友會30周年里程碑，還有九位畢業逾60年的資深校友特地前來共襄盛舉。她感謝前輩們的無私奉獻，也欣喜地宣布，今年年初已有10位新會員加入，期待這股新生力量能進一步壯大校友會。她並透露，今年校友會將規劃一系列豐富活動，包括3月的財務講座、4月的漢庭頓圖書館 一日遊，以及各式聚餐與線上講座，希望藉此凝聚校友情誼，讓校友們在異鄉也能找到歸屬感。

年會精彩節目不斷，包括校園民歌、百合三重奏、金曲演唱、新版「戲鳳」、團體遊戲、幸運摸彩、排舞等，現場氣氛熱烈，笑聲與歡呼聲交織。最後，全體校友高唱生日快樂歌，在溫馨的祝福聲中，分享生日蛋糕，共同慶祝校友會30周年的輝煌時刻。