我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

二二八事件78周年 賴清德：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

全球身價逾500億「超級億萬富翁」已達24人 兩位華人

編譯胡立宗／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒。（本報系資料照片）
農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒。（本報系資料照片）

華爾街日報指出，世界富翁出現新分類「超級億萬富翁」（super-billionaire），意即身家超過500億美元的24人。

中國「農夫山泉」董事長兼總經理鍾睒睒價值577億美元，成為第23名。排行榜上的其他人為：

１．馬斯克（Elon Musk），4194億美元，來自Tesla與SpaceX；

２．貝佐斯（Jeff Bezos），2638億美元，Amazon；

３・Bernard Arnault，2389億美元，LVMH；

４．Larry Ellison，2370億美元，Oracle；

５．祖克柏（Mark Zuckerberg），2208億美元，Meta；

６．Sergey Brin，1605億美元，Alphabet；

７．Steve Ballmer，1574億美元，Microsoft；

８．巴菲特（Warren Buffett），1542億美元，Berkshire Hathaway；

９．James Walton，1175億美元，Walmart；

10・Samuel Robson Walton，1144億美元，Walmart；

11・Amancio Ortega，1130億美元，Inditex；

12・Alice Walton，1102億美元， Walmart；

13・黃仁勳，1084億美元，Nvidia；

14・比爾・蓋茲（Bill Gates），1060億美元， Microsoft；

15・Michael Bloomberg，1034億美元，Bloomberg；

16・Larry Page，1009億美元，Alphabet；

17・Mukesh Ambani，906億美元，Reliance Industries；

18・Charles Koch，674億美元，Koch Industries；

19，Julia Koch，651億美元，Koch Industries；

20・Francoise Bettencourt Meyers，619億美元，L'Oreal；

21・Gautam Adani，606億美元，Adani Group；

22・Michael Dell，598億美元，Dell Technologies；

23・鍾睒睒，577億美元，農夫山泉；

24・Prajogo Pangestu，554億美元，Barito Pacific。

報導指出，美國財產前百分之一的人現在持有美國三分之一的資產；馬斯克一人的財富就等於兩百萬個一般家庭的年收入。

不過，華爾街日報說明，21世紀起家致富的人與19、20世紀的富翁如卡內基、洛克斐勒靠營建、物產，但現在的超級富翁基本上都來自科技圈，資產全靠公司股價，雖然每秒千萬上下，但不會動搖他們實際根柢。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，排名顯示這類的致富途徑只是反壟斷法無法觸及的領域，也就是科技圈看不見的獨大，許多超級億萬富翁正是藉此聚集巨大財富。另外，他說，超級富翁都是避稅大師，卡內基、洛克斐勒至少還會繳點稅、造福社會。

農夫山泉 華爾街 馬斯克

上一則

空巢或單身 是否要續好市多會員？考察這幾個理由

延伸閱讀

機場塔台缺人 馬斯克籲退休航管員返崗

機場塔台缺人 馬斯克籲退休航管員返崗
馬斯克拖累？特斯拉股價幾吐回大選以來所有漲幅

馬斯克拖累？特斯拉股價幾吐回大選以來所有漲幅
羅馬尼亞警察突襲搜查親俄總統候選人 馬斯克開炮

羅馬尼亞警察突襲搜查親俄總統候選人 馬斯克開炮
馬斯克出席首場內閣會 川普笑說：誰不爽馬斯克？趕出去

馬斯克出席首場內閣會 川普笑說：誰不爽馬斯克？趕出去
工會提告 批聯邦裁員是最大規模就業詐欺

工會提告 批聯邦裁員是最大規模就業詐欺
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%