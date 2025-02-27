我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

阻止盜竊汽車催化器 南加好男被歹徒槍殺

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
桑切斯（Juan Sanchez）在阻止歹徒盜竊汽車零件時被槍殺。（KTLA5電視台）
桑切斯（Juan Sanchez）在阻止歹徒盜竊汽車零件時被槍殺。（KTLA5電視台）

加州英格伍市（Inglewood）一名男子試圖阻止歹徒盜竊汽車零件時被槍殺，警方向民眾徵集嫌疑人線索。

根據KTLA5電視台，英格伍市警局表示，案件發生在25日凌晨3時22分，地點位於North Chester大街1000號街區。警方表示，當時被害人正在試圖阻止兩名盜賊偷鄰居汽車的催化轉換器，其中一名歹徒沖他胸口射擊了一槍。

根據GoFundMe網站，被害人名叫桑切斯（Juan Sanchez），他的家人也稱他為「Johnny」。他的親屬、朋友創建了該網址為他的葬禮募款。網站上描述桑切斯是「全力付出的丈夫，敬愛的父親，令人自豪的祖父，許多人的好友。」桑切斯的家人告訴KTLA5，他最近因為幫助野火災民，在工作上得到了晉升。截至27日上午，該網站已經募集了1萬多美元。

目前槍殺桑切斯的罪犯仍在逃。警方向公眾徵集線索。英格伍警方公布了逃犯的車輛，為一輛2002年至2006年的金色Toyota Camry四門轎車，車窗有深色貼紙，車子有頂窗，右邊霧燈丟失。根據警方發布的其中一個嫌疑人照片，是一名壯實西裔男子，身高5英尺4英寸至6英寸。第二名嫌疑人也是男性。

民眾如有線索，可以撥打電話給警探Luis Rodriguez：310-4125124。

警方公布的嫌疑犯車輛類似款轎車。（KTLA5電視台）
警方公布的嫌疑犯車輛類似款轎車。（KTLA5電視台）

加州 南加 GoFundMe

上一則

美西華人學會3月2日講座「川普新政」

延伸閱讀

聖瑪利諾華人屋主父子被盯上遲歸 車胎被洩氣 住家遭竊

聖瑪利諾華人屋主父子被盯上遲歸 車胎被洩氣 住家遭竊
入學率降… 聖荷西Franklin-McKinley學區 將關閉3小學

入學率降… 聖荷西Franklin-McKinley學區 將關閉3小學
華人區老婦被入室搶劫 歹徒翻遍找不到錢

華人區老婦被入室搶劫 歹徒翻遍找不到錢
佛州禁州大聘用7國學生 中國留學生提告 法官暫禁執法

佛州禁州大聘用7國學生 中國留學生提告 法官暫禁執法
預算短缺 北加聖荷西又有一學區可能關校

預算短缺 北加聖荷西又有一學區可能關校
台新光三越氣爆全球關注 類似事故這超市最慘424人喪生

台新光三越氣爆全球關注 類似事故這超市最慘424人喪生

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42

超人氣

更多 >
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句