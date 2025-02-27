阻止盜竊汽車催化器 南加好男被歹徒槍殺

桑切斯（Juan Sanchez）在阻止歹徒盜竊汽車零件時被槍殺。（KTLA5電視台）

南加州 英格伍市（Inglewood）一名男子試圖阻止歹徒盜竊汽車零件時被槍殺，警方向民眾徵集嫌疑人線索。

根據KTLA5電視台，英格伍市警局表示，案件發生在25日凌晨3時22分，地點位於North Chester大街1000號街區。警方表示，當時被害人正在試圖阻止兩名盜賊偷鄰居汽車的催化轉換器，其中一名歹徒沖他胸口射擊了一槍。

根據GoFundMe 網站，被害人名叫桑切斯（Juan Sanchez），他的家人也稱他為「Johnny」。他的親屬、朋友創建了該網址為他的葬禮募款。網站上描述桑切斯是「全力付出的丈夫，敬愛的父親，令人自豪的祖父，許多人的好友。」桑切斯的家人告訴KTLA5，他最近因為幫助野火災民，在工作上得到了晉升。截至27日上午，該網站已經募集了1萬多美元。

目前槍殺桑切斯的罪犯仍在逃。警方向公眾徵集線索。英格伍警方公布了逃犯的車輛，為一輛2002年至2006年的金色Toyota Camry四門轎車，車窗有深色貼紙，車子有頂窗，右邊霧燈丟失。根據警方發布的其中一個嫌疑人照片，是一名壯實西裔男子，身高5英尺4英寸至6英寸。第二名嫌疑人也是男性。