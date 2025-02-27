南加州亞美公義促進中心譴責不人道的驅逐行為

移民局和聯邦執法人員逮捕和驅逐無證移民。（美聯社）

南加州 亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 本周發表聲明，強烈譴責川普政府針對移民 （包括大量南亞人和來自亞洲、中東和非洲國家的其他國民）的秘密和不人道的驅逐行動，缺乏透明度和問責。巴拿馬和哥斯逹黎加的情況必須符合健康、安全和人權的國際法律標準。

亞美公義促進中心呼籲政策制定者確保以下事項：1.有關這些被驅逐出境人士的身份、人數和狀況的即時透明度 。2.為所有面臨驅逐的個人提供全面的語言服務和法律代表。3.遵守國際人權法，包括獲得適當的住所、食物和醫療服務。

AJSOCAL 執行長 Connie Chung Joe 表示 :「整架飛機滿載南亞人和其他亞太裔移民，在資訊很少、資源不足、沒有法律代表的情況下被強行送往外國。我們不能讓拘留式的驅逐歷史重演。這些在秘密的面紗下進行的快速驅逐侵犯了基本人權，加劇了移民社區的恐懼，並反映了美國歷史上有色人種未經正式程序就被強行驅逐和拘留的黑暗一幕。」

據報導，美國政府已開始將數百名無證移民驅逐到中美洲，包括巴拿馬、Darien森林和哥斯達黎加，作為更大力度加速移民遣送的一部分。 這些驅逐出境引發了人們對語言障礙、無法律代表以及被強制遷離者安全的嚴重擔憂。有關資料包括：

被驅逐到巴拿馬和哥斯大黎加：數百名來自印度、中國、 烏茲別克、伊朗、越南、土耳其、尼泊爾、巴基斯坦、阿富汗、斯里蘭卡、塔吉克、喬治亞和亞塞拜疆，其中至少有 65 名未成年人被送往巴拿馬和哥斯大黎加。

缺乏透明度和正當程序：將移民遣送至中美洲缺乏美國的監督，被拘留者也沒有明確的法律途徑對遣送提出異議。美國政府計劃在未來幾個月內驅逐至少 1萬5000 人。

面對這些針對移民社區的持續攻擊，AJSOCAL 仍然致力於保護所有人的權利。我們敦促社區成員保持了解自己的合法權利，請探訪 www.ajsocal.org/immigration。

南加 州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 是美國最大的亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 法律和民權組織，每年為超過 1萬5000個人和組織提供支援。透過免費法律幫助、參與有影響力的訴訟、進行重要研究和倡導政策變革，優先為 AAPI 社群中最弱勢的成員提供幫助，同時積極倡導公民權利和社會正義，詳情瀏覽AJSOCAL.org。