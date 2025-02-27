洛杉磯天價草莓一顆19美元 而且很快售罄 有多好吃？

高價草莓每一顆單獨放置在透明容器中，整齊擺放在白色墊子上。（網紅Alyssa Antoci）

一顆售價18.99美元的天價草莓，最近在洛杉磯 豪華連鎖超市Erewhon出售，引起不少爭議。據稱，這款來自日本 京都的Elly Amai草莓，因其「鮮嫩多汁、甜美可口」迅速成為該店熱銷商品，並很快在這家高端超市的三家分店售罄。

根據NBC新聞台報導 ，被富人們熱捧的Erewhon超市，在洛杉磯地區共擁有10家分店，以出售高端商品為名，讓很多明星、網紅、遊客趨之若鶩，吸引大批追求時尚生活方式的消費者。

22歲的網紅Alyssa Antoci，最近在TikTok上發布一段試吃天價草莓的視頻，迅速吸引大量關注。視頻中，Alyssa坐在Erewhon連鎖超市外面，她打開包裝盒，咬了一口草莓，並驚嘆「哇，這是最好吃的草莓，太瘋狂了。」截至本周三，該視頻觀看次數已高達1560萬次，引發網友熱議。

Antoci稱，價格可能會引發人們對商品的狂熱，但這款草莓的受歡迎程度與其獨特的文化意義密切相關。人們想要體驗這種生活方式，並通過社交媒體表達出來，草莓與該店的暢銷商品冰沙一樣，都是遊客和消費者用來拍照並展示的選擇。

在Erewhon商店的貨架上，這款高價草莓每一顆都單獨放置在包裝的透明容器中，整齊的擺放在白色墊子上。產品旁邊張貼著由Elly Amai提供的描述，稱這款草莓「重新定義甜蜜和美麗」、「每顆漿果都經過精心培育，以達到完美的對稱性、鮮豔的色彩和非凡的大小」。並建議消費者食用前，需要沖洗草莓，並等待30分鐘，以最大限度釋放甜度和香氣。

不少人對天價草莓表示質疑，有人評論指出，通貨膨脹 的經濟形勢大環境下，普通百姓為食品雜貨漲價在苦苦掙紮，而這麼小的草莓標價卻如此之高，「讓人感到恐怖」。也有人指出，人們可以追求不同的生活方式，洛杉磯本就是一個極富包容性的城市。

Erewhon商家的一名發言人表示，Elly Amai草莓都是在最佳成熟期采摘，通常在24-48小時內就上架出售。在洛杉磯銷售的這些日本草莓，必須在采摘後的三天內食用，以確保最佳口感和新鮮度。這名發言人指出，如果從物流角度考慮，把草莓從日本迅速運到洛杉磯，並能新鮮品嚐，那麼它的定價就容易理解。