南加嬰兒攜高傳染病毒 從亞洲飛抵洛杉磯國際機場

一名攜帶麻疹病毒的嬰兒19日從韓國首爾飛抵洛杉磯國際機場（LAX）。圖為LAX資料照。（本報資料照片）

洛杉磯縣公共衛生局表示，一名攜帶高傳染性麻疹病毒（measles）的嬰兒，19日從韓國首爾飛抵洛杉磯國際機場 （LAX）B航站樓（Tom Bradley）， 當天下午1時至4時在B航站樓的人，可能面臨感染風險。該嬰兒從機場離開後，返回其位橙縣的家中。

洛縣公共衛生局25日稱，該感染者2月19日乘坐大韓航空（Korean Air）KAL11/KE11號航班，抵達洛杉磯國際B航站樓。該班機是大韓航空從首爾直飛洛杉磯的航線之一。 當天下午1時至4時期間，在B航站樓的人「可能因接觸該旅客而面臨感染麻疹風險」。

橙縣衛生保健機構透過新聞稿確認，該患者是一名從國際旅行回國的嬰兒，抵達後居住在橙縣家中。除旅途外，該患者沒有另外與社區接觸。

橙縣衛生官員Regina Chinsio-Kwong表示，麻疹是傳染性極強的呼吸道疾病，很容易通過空氣和表面傳播，可導致肺炎、腦腫脹甚至死亡等，尤其是未受疫苗 保護的幼兒。近年來，美國確診的麻疹病例中，有25%需住院治療。常見症狀包括發燒、皮疹、咳嗽、眼睛發紅、流淚。人們在皮疹出現前約四天到皮疹出現後四天期間，具傳染性。

接觸者應確認是否曾接種過麻疹疫苗。若過去沒有得過麻疹，且尚未接種麻疹疫苗，則一旦接觸，就會有感染風險，通常在接觸後的7至21天內，有患上麻疹風險。接觸者若超過21天（3月11日）沒有出現症狀，則不再處於危險中。

應監測症狀包括： 高燒（高於101° F）、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅或流淚，在其他疾病症狀出現後三至五天出現皮疹，通常從臉部開始，然後蔓延至身體其他部位。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至2月20日，全國共報告93例麻疹病例，涉阿拉斯加州、加州、喬治亞州、新澤西州、新墨西哥州、紐約市、羅德島州和德州。今年已報告三次「疫情 （3例或更多相關病例）」，其中92%的病例（86 例）與疫情暴發（outbreak-associated）有關。與2024年16次疫情、69%與疫情暴發有關的數據相比，今年疫情更加集中。

在年齡分布方面，52%的病例出現在5至19歲的青少年中，30%的病例為5歲以下兒童。25%病例需要住院治療。5歲以下的兒童尤其脆弱，其中43%病例需住院。