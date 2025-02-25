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助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

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助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

洛杉磯訊
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中國籍嫌犯賈澤悅（左）與李明智。（DOJ提供）
中國籍嫌犯賈澤悅（左）與李明智。（DOJ提供）

美國司法部（DOJ）25日發布消息，三名華人因創辦空殼公司洗錢超1300萬美元被捕，並被檢方起訴；其中兩人為中國公民，目前屬逾期滯留狀態。他們經手的巨額資金，均來自「殺豬盤」騙局。

司法部稱，這三名華人25日清晨被捕，當日下午在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法庭過堂。三名被告分別是：24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」，洛杉磯市中心居民；23歲賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」，洛杉磯市中心居民；55歲的聖蓋博市民史俊（Jun Shi，音譯）。

三人均被控無證經營匯款生意，屬聯邦重罪；若罪名成立，將被判最高五年監禁。

中國籍嫌犯賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」。圖為劉嬌嬌的護照。...
中國籍嫌犯賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」。圖為劉嬌嬌的護照。（DOJ提供）
24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」。。圖為林正的護照。（...
24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」。。圖為林正的護照。（DOJ提供）

李明智和賈澤悅，均為中國公民，他們持學生簽證入境；目前簽證已過期，沒有合法留美身分，法官下令這兩人不得保釋。被告史俊，則繳納2萬美元保釋金後被釋放。

值得註意的是，聯邦調查局（FBI）的探員，為確認兩名中國籍被告的身分，頗下一番功夫。探員最初向國土安全部（DHS）提供的林正、劉嬌嬌中國護照以及其他身分信息，卻在出入境系統中查不到任何資料。最終通過照片比對，才確認林正是李明智，而劉嬌嬌是用賈澤悅的名字入境。探員研判，兩人均使用含別名的中國護照，是為他們參與洗錢做身分掩護。

根據與訴狀一起提出的書面證詞（affidavits），史俊2022年12月7日創辦兩家公司：魔法地點貿易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水貿易有限公司（Stone Water Trading LLC）。這兩家公司地點相同，均在洛杉磯市中心，也是三名被告洗錢的大本營。

表面上，兩家公司為第三方代理收款業務，將錢轉給其他客戶或企業。三名被告未按照聯邦法要求，向金融犯罪執法網絡（FinCEN）或加州政府註冊。

史俊和李明智，使用「林正」這個名字，為魔法地點貿易有限公司開設銀行帳戶，賈澤悅則使用「劉嬌嬌」為石水有限公司開設銀行帳戶。兩銀行帳戶均用來接收「殺豬盤」詐騙得來的錢。執法部門統計，共有242起電匯匯款至石水有限公司，均來自個人，共計約761萬8982美元；共有60次匯款至魔法地點貿易有限公司，共計540萬5514美元。被告再將這些錢轉到海外帳戶，以及在美國的商業和個人帳戶，並將這些贓款用於個人消費。

「殺豬盤」是指騙子通過約會網站、社交媒體與受害人接觸，在取得他們信任後，再向受害者推介投資機會。騙子會將假的投資平台或應用程式介紹給受害人，受害人將錢轉給騙子控制的帳戶。投資平台還會顯示投資成功，進一步引誘受害人投入更多錢。

例如，訴狀中提到，一名明尼蘇達州的72歲男子，在WhatsApp上結識一名中國女子。這名女子說服其投資一個稱為「Enkuu」的電子平台。2023年8月，他匯款7萬5000美元至石水有限公司，之後一個月，又匯款25萬美元至魔法地點貿易有限公司。之後他再也無法將錢從這些平台取出。

投資 洛杉磯 殺豬盤

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