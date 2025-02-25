洛杉磯富人區又見暴力事件 20多騎車少年群毆司機

22日在比佛利山附近，數十名騎車青少年當街圍毆一名男子。

洛杉磯 Carthay街區22日發生一起青少年暴力事件，案件過程被錄影下來，約有20至30名騎車青少年在街頭圍毆一名男子，這已不是該地區第一次發生類似事件。

襲擊發生在22日下午約4時30分，地點為San Vicente Boulevard與McCarthy Vista交叉口。目擊者告訴洛杉磯市警局（LAPD），受害者與這群騎車青少年發生「爭吵」。警方表示，「幾名嫌疑人在碰撞受害人的車輛後，受害人下車與他們對峙。」隨後發生肢體衝突。

該事件的影片被發布在Instagram上，影片顯示一群青少年對受害司機拳打腳踢，其他青少年也紛紛加入。拍攝者當時正乘坐在 Lyft上，他和一名據稱是「退伍軍人」的司機一起下了車，看看能否為這位受害人提供幫助。貼文寫道：「幸運的是，歹徒們在造成受害者頭部受傷和臉部多處割傷後，又騎上了自行車。」

警方表示，受害者傷勢並不嚴重，拒絕送醫。

洛杉磯市議員Katy Yaroslavsky24日發表聲明：「我對遭到襲擊的年輕人和他的家人深表同情。洛市警局正在調查這起事件，雖然執法部門並未確認這是仇恨犯罪 ，但任何此類暴力行為都是不可接受的。我敦促任何掌握相關資訊的人挺身而出，幫助追究施暴者的責任。」

洛杉磯並不是第一次發生大批未成年人騎自行車堵塞街道和襲擊事件。今年1月，有人看到一名司機為躲避數十名騎車少年，在比佛利山 附近社區Mid-Wilshire的街道上逆向加速。不久之後，那位司機的車在停車場遭到破壞。去年9月，約50名騎車青少年還洗劫了比佛利山一家7-Eleven便利商店。目前還不清楚這幾起事件是否由同一批騎車人引發，目前原因仍在調查中。

當地居民表示，該地區的「街道霸占」和涉及自行車騎行者的衝突越來越常見。「有時他們只是在路上繞圈……他們只是想創造一個危險的環境。」