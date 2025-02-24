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不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

編譯陳盈霖／即時報導
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擔心ICE突擊，一家庭已舉家離開美國。（KGTV電視台畫面）
擔心ICE突擊，一家庭已舉家離開美國。（KGTV電視台畫面）

ABC電視台報導，近期川普總統（Donald Trump）大規模驅逐移民，有人擔心遭美國移民暨海關執法局（ICE）突擊，決定舉家搬離美國。來自丘拉維斯塔（Chula Vista）一個五口之家，本月7日收拾行李返回墨西哥（Mexico）。29歲的家庭成員安娜（Anna）向KGTV表示，「我們一直處於恐懼焦慮中，吃不下，睡不著。」

自川普上任以來，全國各地已有數千人被驅逐出境。根據ICE在X上一篇貼文，該機構在1月22日至1月31日期間逮捕8276人，發出6577分「拘留令」（detainers lodged），即ICE認為有合理理由將他們遣返的人。川普在就職演說中指出，「所有非法入境將立即停止，我們將開始遣返數百萬犯罪非法移民。」他還簽署多項影響移民的行政命令，包括宣布南部邊境進入緊急狀態，結束出生公民權等。

安娜表示，她的父母於1997年從墨西哥移民到聖地牙哥，當時她還小。最初她的父親拿到一家餐廳提供的E-2簽證，但該餐廳投資人和股東解散，公司無法替他們申請續簽，導致簽證過期，然他們仍決定繼續留在聖地牙哥。

儘管安娜是名「夢想生」（Dreamer），即在兒時非法進入美國，但受到一定保護的無證移民，她兩個分別為20歲和17歲的妹妹則是美國出生的公民，但她仍擔心父母在ICE突襲中被捕。「我最害怕聽到爸爸遭ICE逮捕，或媽媽去附近商店被捕」她認為目前最安全的方法，是從國外開始申請。

她告訴ABC新聞，原本認為通過「遵循規範並正確提交文件」就能獲得美國公民身分，但川普新政策讓這條路變得困難。「離開一個過去30年一直是我的國家，感覺非常不真實」她說，她整個人生都在聖地牙哥，尤其是她和家人一直遵紀守法，突然離開就像生活被顛覆一樣。「我們是合法進入這個國家，也遵循程序，我的父母花數千元來美國，若法律能更現實些，讓人們有實際途徑取得公民，我們不需經歷這一切。」

這家人目前暫居墨西哥恩森那達（Ensenada）朋友家，試圖前往墨西哥城（Mexico City），儘管資金短缺且暫無法找到工作。被問及未來，她表示「你知道有些東西存在，但不知道該如何實現。」

非法移民 ICE 墨西哥

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