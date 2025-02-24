星巴克菜單大改版 看看有沒有你喜歡的咖啡被下架

星巴克即將下架多款星冰樂。（星巴克官網）

NBC4電視台報導，星巴克 （Starbucks）近日向TODAY.com獨家透露，將自3月4日起移除13款「不太受歡迎」的飲品，包括冷飲、熱飲及星冰樂（Frappuccino）。該公司稱這些下架產品普遍銷量較低、製作過程較為繁複，或與其他飲品類似。

星巴克指出，「我們正簡化菜單，專注更受歡迎的飲品，這也是替創新鋪路，有助縮短消費者等待時間，提高品質和一致性，與我們作為咖啡 公司的核心定位保持一致。」該公司計畫在未來幾個月內，進一步削減飲品與食品，以實現到9月財年結束時，縮減30%菜單目標。

即將下架的產品名單包括冰抹茶檸檬飲（Iced Matcha Lemonade）：這款具有類似柑橘與青草的風味。

濃縮咖啡星冰樂（Espresso Frappuccino）、香草濃縮咖啡星冰樂（Caffe Vanilla Frappuccino）：星巴克建議改選咖啡星冰樂（Coffee Frappuccino），融合咖啡、牛奶與冰塊，也可客製添加濃縮咖啡或糖漿等。

白巧克力摩卡星冰樂（White Chocolate Mocha Frappuccino），可改選摩卡星冰樂。

摩卡碎片星冰樂（Java Chip Frappuccino）：可改嘗試摩卡餅乾碎片星冰樂（Mocha Cookie Crumble Frappuccino），內有類似口感的巧克力碎片。

香料奶霜星冰樂（Chai Crème Frappuccino）、焦糖脆片奶霜星冰樂（Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino）、雙重巧克力奶霜星冰樂（Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino）、巧克力餅乾奶霜星冰樂（Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino）、白巧克力奶霜星冰樂（White Chocolate Crème Frappuccino）：星巴克建議可改選香草豆奶霜星冰樂（Vanilla Bean Frappuccino），可依喜好添加風味，或選擇草莓星冰樂。

白熱巧克力（White Hot Chocolate），可改選熱巧克力，客製添加摩卡或白巧克力摩卡醬。

皇家 英式早餐拿鐵（Royal English Breakfast Latte），可改選倫敦霧拿鐵（London Fog Latte），有相似的甜美花香調。

蜂蜜杏仁奶白馥列白（Honey Almondmilk Flat White），建議改選馥列白（Flat White），可客製選用非乳製奶或甜味劑。

隨著上述飲品下架，星巴克表示將更專注符合顧客趨勢和偏好的飲品，如新推出的告爾多咖啡（Cortado）。