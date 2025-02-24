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在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪

洛杉磯訊
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加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。（ChatGPT生成）
加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。（ChatGPT生成）

儘管「中產階級」經常被視為一個整體，然而數據顯示，這一階層內部的收入水平存在顯著差異。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）調查，在中產階級群體中，中下階層的年收入起點約為5萬美元，而中上階層的年收入則須達到近15萬美元。

GoBankingRates報告指出，美國五個最富裕州的中上階層擁有較高的薪資門檻。加州的中上階層薪資範圍為14萬2964美元至18萬3811美元。加州以宜人的氣候、優美的自然環境及多元化的經濟聞名，其經濟規模在全球排名第五。然而，加州的生活成本遠高於全美平均水平，高出約38.5%，其中住房成本更是高出98.8%。

夏威夷州（Hawaii）的中上階層薪資範圍為14萬7489美元至18萬9629美元。夏威夷州經濟高度依賴旅遊業，然而，由於大量商品須經海運或空運運輸，生活成本居高不下。整體而言，夏威夷的生活成本比全美平均水平高出80.3%，而住房成本更是高出313%。

麻薩諸塞州（Massachusetts）的中上階層薪資範圍為15萬120美元至19萬3011美元。作為新英格蘭地區生活成本最高的州之一，麻州的住房成本比全美其他地區高出218%。根據「新英格蘭購房者」（New England Home Buyer）報告，該州強勁的經濟吸引大量企業進駐，因此要被視為中上階層，年薪至少需達15萬美元。

新澤西州（New Jersey）的中上階層薪資範圍為15萬1086美元至19萬4253美元。新澤西州的生活成本比全美平均高出35.8%，住房成本高出13.9%。憑藉強勁的經濟發展，當地中上階層年薪門檻已突破15萬1000美元。

馬里蘭州（Maryland）的中上階層薪資範圍為15萬3163美元至19萬6923美元。馬里蘭州是這份榜單上最富裕的州，其優勢在於毗鄰華盛頓特區。作為美國政治中心，華盛頓特區擁有強勁的經濟與豐富的歷史資源，吸引大量遊客、學者及政治人士。馬里蘭州的生活成本比全美平均水平高出16.5%，而住房成本則高出46.4%。

夏威夷州 新澤西州 加州

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