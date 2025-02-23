她每月付400元學費 現在TikTok賣水壺年收逾650萬

崔卡廷在自己的Instagram帳號中，分享上創智贏家的感覺。（Instagram @ chartrecar）

1月31日ABC播出的「創智贏家」（Shark Tank）請來了一位非常年輕的企業家：現年25歲的崔卡廷（Charlotte Trecartin），她的個性水壺與配件品牌「CharCharms」2024年度營收已超過650萬美元。

洛杉磯 NBC4電視台報導，當崔卡廷從伊利諾大學畢業後，每個月花400美元學費請TikTok 教練幫她上課。同時，她開始幫自己的品牌做宣傳，每天至少貼三次文，然後她的追蹤者增加到8萬人，並吸引到Dick's Sporting Goods與Target百貨的注意，然後對方就同意賣CharCharms的產品了。

崔卡廷說，從TikTok教練學到的兩大經驗，一個是經常貼文，二是為特定主題整理播放清單，方便尋找特定主題的人一次看到飽。這兩招確實幫CharCharms打響名號。

最近，她受邀帶產品到「創智贏家」（Shark Tank），但是她家的水壺、吸管、吸管蓋、飾品、水壺袋卻遭到各家「巨鯊」圍剿，主持人歐萊利（Kevin O'Leary）還稱「市場上已經一堆這種二貨了」。

當然，這位巨鯊評審並不清楚，CharCharms的年營收已經有650萬美元了，不大但也不小。另一位評審史考特（Kendra Scott）點出營收後反問歐萊利，「老兄，你還覺得CharCharms是二貨嗎？」

崔卡廷上節目的出發點，除了幫自家品牌打免費廣告，還有獲得這些巨鯊的認同與投資 ，因此她開出30萬美元換CharCharms 10%股份的提議。

歐萊利要求30萬美元換25%股權，因為覺得配送會是個問題。評審、投資大戶約翰（Daymond John）則要求股權增加到20%，因為授權給大品牌會是條路。其他的評審都未出價。

以「肯特拉・史考特」為珠寶品牌名稱的史考特質疑產品的實用度，以她身為六個小孩媽媽的經驗，「水壺在哪裡」的尋寶場景天天上演，買CharCharms只是損失更大，所以她不願投資。

電視名人葛雷納（Lori Greiner）則因不熟悉這塊市場而放棄。庫班（Mark Cuban）不願出價，反倒要崔卡廷當心歐萊利與約翰，不管20%或25%，一有利潤就得分給他們。

崔卡廷最後讓步，30萬美元換12.5%持股。歐萊利降到20%，約翰降到17.5%，但崔卡廷不能接受「外資」超過15%。因此，最後生意都沒談成。

但是，崔卡廷輸了面子贏了裡子，NBC統計，節目播出後的四天內，CharCharms的銷售量一路往上，還有新的零售商與授權合約找上門。因此崔卡廷樂在其中的說，「我很想推出另個品牌，然後我就又有機會上創智贏家了」。