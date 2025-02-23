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送野生驢去德州 遭居民抵制 南加內陸更新安置計畫

聖伯納汀諾訊
聖伯納汀諾縣府考慮重新安置野生驢子計畫。（DonkeyLand截圖）
聖伯納汀諾縣府考慮重新安置野生驢子計畫。（DonkeyLand截圖）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）目前正與非營利組織DonkeyLand磋商新合作協議，改善野生驢的救援與管理。先前，縣府曾試圖遷移部分野生驢至德州，遭社區反對。

DonkeyLand 1月28日在社群表示，目前尚未簽署任何協議，但希望盡快達成共識，持續為野生驢提供保護。過去十年來，該團體一直與聖伯納汀諾縣合作，也希望能延續夥伴關係。聖伯納汀諾縣府發言人沃特（David Wert）2月18日也曾表示，雙方仍在磋商中，尚未最終定案。

聖伯納汀諾縣公共衛生局與工務局，已著手加強野生驢的管理措施，包括設立標誌，提醒民眾避免餵食或接觸野生驢，以防止驢進入道路、住宅區及商業區。此外，公共衛生局的「動物事件追蹤系統」也將更新，讓居民通報與野生驢相關事件，縣府管理部門可以更加迅速的回應與處理。

根據縣府統計，內陸帝國野生驢數量約每四年翻倍，目前在聖伯納汀諾縣與河濱縣交界的野生驢數量，估計在600到1000頭之間。近年來，火車與汽車撞擊驢的事故時有發生。

DonkeyLand是位於河濱市（Riverside）的非營利組織，致力保護野生驢並收容受虐或受傷的家養驢子。過去，聖伯納汀諾縣與DonkeyLand曾合作執行野生驢的救援與管理工作；然而，雙方對收容量的認知不同，縣府2024年12月與德州「和平谷驢子救援組織」(PVDR)簽新合約，計畫將部分野生驢遷移，導致社區居民嗆聲。

面對反對聲浪，縣府2025年1月24日終止與PVDR合作，並承諾未來將更重視社區意見，確保野生驢的管理方式符合當地居民的期待與需求。

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