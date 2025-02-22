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洛杉磯旅遊冒險展 台灣魅力驚喜無限

記者劉子為/洛杉磯即時報導
洛杉磯台北經文處觀光組代表台灣觀光署於2月22日至23日參與洛杉磯旅遊冒險展，與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）
洛杉磯台北經文處觀光組代表台灣觀光署於2月22日至23日參與洛杉磯旅遊冒險展，與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組代表台灣觀光署，2月22日至23日參與在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）舉辦的2025年洛杉磯旅遊冒險展（Los Angeles Travel & Adventure Show），推出以台灣觀光署全新品牌「台灣魅力‧驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder），象徵台灣壯麗的山巒、廣闊的海洋、蜿蜒的公路及悠閒的鐵道風光。展館入口特別設計成仿高雄旗津彩虹拱門，營造繽紛歡迎氛圍，吸引參觀者諮詢體驗。

經文處紀欽耀處長在開幕式致詞表示，美國是台灣極為重要的觀光市場，每年都會在洛杉磯舉辦旅遊推廣活動，希望透過旅展提升台灣的國際能見度，促進台美觀光交流。他出，台灣希望藉由文化、美食與自然景觀的推廣，在「軟實力」方面吸引更多美國民眾深入了解台灣，感受台灣的獨特魅力。

台灣館在兩天展覽期間透過多場簡報，向參觀民眾介紹台灣的精彩旅遊體驗，內容涵蓋如何搭乘飛機與郵輪前往台灣、在地高效便捷交通路網等，以及熱門的單車旅遊路線。現場還展示台灣豐富的文化、驚艷的美食、優美的自然景觀及多元節慶等觀光亮點。此外，現場也介紹一系列國外旅客專屬旅遊優惠，如台灣轉機免費半日遊、台灣高鐵買一送一優惠票等。台灣館還帶來精彩的舞蹈表演、DIY沙畫與製作小提燈的體驗。

觀光署為加強與洛杉磯在地旅遊業界聯繫，22日舉辦「旅遊顧問簡報餐會」，邀請眾多旅行社與業界專業人士參與分享。出席的夥伴包括中華航空、長榮航空與星宇航空等，共同介紹最新的旅遊產品、行銷優惠與合作機會，以推廣台灣作為頂級旅遊目的地。

「台灣擁有令人驚嘆的自然景觀、豐富的文化底蘊，以及熱情好客的人民，絕對是個與眾不同的旅遊勝地！」觀光組林宜錚組長表示，「我們非常興奮能將台灣旅遊魅力帶到洛杉磯，從精心設計的展館到充滿活力的互動體驗，相信能夠激發更多旅客前往台灣」。台灣觀光署還將在4月12日於「Westfield Century City」商場舉行宣傳活動，並參加6月8日洛杉磯驕傲大遊行（LA Pride），包括花車和街區派對等。

旅遊展洛杉磯站之後，台灣觀光署將於3月22日至23日前往達拉斯市場展覽館（Dallas Market Hall），繼續向更多旅客介紹台灣的獨特魅力。

除了豐富的資訊，臺灣館還為參觀者帶來豐富的文化體驗。（記者劉子為/攝影）
除了豐富的資訊，臺灣館還為參觀者帶來豐富的文化體驗。（記者劉子為/攝影）
林宜錚組長向紀欽耀處長介紹台灣館的內容。（記者劉子為/攝影）
林宜錚組長向紀欽耀處長介紹台灣館的內容。（記者劉子為/攝影）
觀光組林宜錚組長表示，能將台灣旅遊魅力帶到洛杉磯，相信能夠激發更多旅客前往台灣。...
觀光組林宜錚組長表示，能將台灣旅遊魅力帶到洛杉磯，相信能夠激發更多旅客前往台灣。（記者劉子為/攝影）
經文處紀欽耀處長在開幕式上致詞表示，希望透過旅展提升台灣的國際能見度，促進台美觀...
經文處紀欽耀處長在開幕式上致詞表示，希望透過旅展提升台灣的國際能見度，促進台美觀光交流。（記者劉子為/攝影）

觀光 洛杉磯 長榮

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