加州未來3年將成為世界頂尖體育運動競賽場

加州未來3年將舉辦多場世界體育賽事，包括2028年洛杉磯奧林匹克運動會。（KTLA）

隨著舊金山灣區 （Bay Area）順利完成2025年NBA全明星（All-Star）賽，加州 將持續舉辦多場重大體育賽事，在全球舞台上大放異彩。加州州長紐森（Gavin Newsom）在新聞稿中表示，「從北加州到南加州，將迎接來自全球粉絲，共同感受我們這片土地的活力與多樣性。這些活動將為我們的經濟注入數十億美元，創造就業機會，團結社區。」

2025年灣區與2026年洛杉磯 NBA全明星賽

全明星賽是NBA年度賽季期中盛會，匯聚聯盟最頂尖明星參與，包括全明星籃球賽、全明星周六之夜活動，如技巧挑戰、三分球、灌籃比賽、NBA全明星名人賽，主辦城市也會舉辦多項活動。這場年度盛會通常替主辦城市帶來顯著的經濟與文化效益。2025年舊金山灣區全明星賽，預估帶來約3億5000萬美元，3000個就業機會，吸引13萬5000名遊客。加州將於2026年在洛杉磯再次NBA舉辦全明星賽。

2025、2026和2027年X Games於沙加緬度（Sacramento）舉辦

X Game是項電視轉播的運動盛事，包括滑板、雙板滑雪、單板滑雪和極限單車（BMX）競賽。未來三個夏天，沙加緬度的加州會展中心（Cal Expo）將主辦這項活動，每日預計吸引3萬5000人次。

2026年第60屆（LX）和2027年第61屆（LXI）超級盃（Super Bowl）

國家美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽超級盃，2026年將於聖塔克拉拉（Santa Clara）的李維斯體育場（Levi's Stadium）舉辦，2027年於南加州英格伍（Inglewood）SoFi體育場（SoFi Stadium）舉辦。第60屆超級盃預計將帶來約5億美元總經濟效益，吸引約9萬名來自灣區以外遊客。

2026年國際足聯世界盃（FIFA World Cup）

2026年FIFA世界盃是一項由美國、加拿大和墨西哥共同主辦的國際足球盛事，也是首次有48支球隊參賽的世界盃。該賽事將對灣區帶來約5億5500萬美元經濟效益，吸引26萬名外地遊客，洛杉磯地區預估有5億9400萬美元經濟效益，吸引18萬名外地訪客。

2028年奧運會與殘奧會

洛杉磯即將主辦2028年奧運會（Olympic）和殘奧會（Paralympic），這場四年一度體育盛事，將聚集全球頂尖運動選手，在全國最耀眼的舞台上。根據LA28，該賽事將推動青少年公平參與體育賽事，相關單位也已投注1億6000萬美元於洛杉磯青少年體育計畫。

隨著上述多項國際盛事陸續舉行，州政府優先協助受洛杉磯野火影響的民眾和企業，幫助他們快速復原，通過私人和慈善機構合作，聯邦和地方政府協調，加州加速進行各項重建工作。

加州也趁此機會持續發展旅遊經濟。加州旅遊市場占有率全美最高。2023年在該州的旅遊支出達1504億美元，創歷史新高，超過2019年的1449億美元（約增加3.8%），比2022年增加5.6%。2023年創紀錄的旅遊支出替加州帶來127億美元的州和地方稅收，比2019年增長3%。