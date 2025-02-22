趁火打劫寶馬山災區 女賊從廢墟中翻取古董

CHP逮捕一名趁洛杉磯寶馬山大火期間搶劫受災住宅的嫌犯，並以重大盜竊罪移送法辦。（取材至CHP Southern x平台）

洛杉磯 寶馬山大火（Palisades Fire）災區發生趁火打劫案件，加州 公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）21日宣布，成功逮捕一名涉嫌搶劫受災住宅的瓦倫西亞（Valencia）女子。嫌犯馬斯蒂（Karen Mastey）被控從燒毀住宅內竊取古董，現已依重大盜竊罪移送法辦。

根據abc7電視台的報導，加州公路巡警局西谷分局（CHP West Valley Division）表示，案件發生20日下午1時許，轄區員警接獲民眾報案指稱，寶馬山一處遭大火波及的住宅遭人侵入行竊。警方獲報後立即趕赴現場，但未能當場逮獲竊賊。據悉，受害屋主提供了嫌犯及其座車的詳細描述，警方循線追查，發現涉案車輛登記地址位於瓦倫西亞。

隨後，加州公路巡警紐霍爾（Newhall）分局警員根據線報展開搜捕，成功在嫌犯住處將其逮捕。當場在馬斯蒂身上查獲受災民宅內失竊的古董。嫌犯隨即被移送至洛杉磯縣警局聖塔克拉利塔（Santa Clarita Valley）分局羈押。

加州公路巡警南區指揮官馬加里斯（Chris Margaris）對此表示：轄區警員在此非常時期展現的高度執法效率。他們迅速行動，不僅有效保護了災民財產，更防止了進一步的損害發生。這充分體現了加州公路巡警的卓越傳統與服務精神。

針對災區治安問題，州議會目前正在審議AB 469法案。該法案提出將災區搶劫行為從輕罪提升為重罪，最高刑期從現行1年延長至4年。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）力挺此項修法，強調嚴懲趁火打劫不法分子的決心。據了解，該法案已獲得沙加緬度（Sacramento）兩黨議員的支持，各界普遍期待儘速通過，以有效遏止類似不法情事。